Minister Kamp op de bres voor NV-Nederland

Kamp zei vandaag na afloop van de ministerraad dat beursfondsen (altijd NV’s) een ‘afkoelingsperiode’ moeten kunnen inroepen als er een vijandig bod op hun aandelen wordt uitgebracht. De duur van zo’n afkoelingsperiode kan een jaar zijn of meer. Het geeft deze bedrijven de tijd om naar alternatieven te zoeken. Ook denkt Kamp aan andere wettelijke opties die beursfondsen beter wapenen tegen ongewenste kopers.

Kamp reageert hiermee direct op de gebleken kwetsbaarheid van een aantal toonaangevende Nederlandse beursfondsen. Het ziet er naar uit dat de Amerikaanse verfmaker PPG binnen afzienbare tijd een vijandig bod op AkzoNobel gaat uitbrengen. In februari wilde de Amerikaanse voedingsproducent Kraft 134 miljard euro betalen voor het Brits-Nederlandse Unilever, maar zette uiteindelijk niet door.

Bescherming

Een meerderheid van het parlement (PVV, CDA, D66, SP en PvdA) is voor een betere bescherming van Nederlandse bedrijven, zo bleek uit een peiling van televisieprogramma ‘Nieuwsuur’. Ook onder bedrijfsbestuurders neemt de roep voor meer bescherming toe. De invloedrijke lobby-organisatie voor het bedrijfsleven VNO-NCW riep formateur Edith Schippers vorige maand op om het onderwerp op agenda te zetten bij de coalitie-onderhandelingen.

De discussie gaat om de vraag wie het binnen een bedrijf eigenlijk voor het zeggen heeft, zeker in tijden van spannende overnamesituaties. Want juist dan kunnen de belangen tussen aandeelhouders en bijvoorbeeld werknemers (verder) uiteen gaan lopen.

Een koper biedt namelijk doorgaans een hogere prijs dan het bedrijf op dat moment op de beurs waard is. Daarmee is het voor zittende aandeelhouder aantrekkelijk om direct hun stukken te verkopen en zich verder niet meer te bekommeren over het verdere verloop. Voor werknemers kan een overname echter nadelig zijn, omdat dubbelfuncties of besparingen tot ontslagen kunnen leiden.

Zo is het verwachte banenverlies het belangrijkste argument van het Akzo-bestuur om PPG als nieuwe eigenaar af te wijzen.

Commissarissen en bestuurders hebben de plicht om de belangen van al deze partijen af te wegen. De meningen lopen uiteen of bedrijfsbestuurders wel evenwichtige keuze kunnen maken als er tegelijk een agressieve koper op de deur bonst.

Op zich kan een bedrijf weinig doen als een vijandige bieder alle aandelen weet op te kopen. Wanneer die partij eenmaal de meerderheid heeft, kan deze principe vervolgens zijn wil aan het bedrijf opleggen. Toch is dit niet zo eenvoudig, omdat allerlei voorschriften de invloed van de grootaandeelhouder kunnen beperken, in ieder geval voor even. Bovendien beschikken de meeste beursfondsen over bijzondere beschermingswallen waarmee een grootaandeelhouder zelfs voor enige tijd helemaal monddood kan worden gemaakt.