Minister Kaag in Mosul: ook de Irakese psyche heeft hulp nodig

De bewoners van de Irakese stad Mosul lijden niet alleen onder kapotte huizen, zieke of omgekomen familieleden, maar zijn door jaren oorlog ook psychisch beschadigd. Minister Sigrid Kaag (D66, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) wil dan ook meer doen voor het geestelijk welzijn van ontheemden en mensen die na een oorlog hun leven weer proberen op te bouwen, zo zei ze tijdens een bezoek aan de stad deze week. “De schade aan de menselijke ziel is niet eenvoudig meetbaar, maar vraagt wel om herstel.”

Vorig jaar heroverden Irakese regeringstroepen de stad, nadat Islamitische Staat er sinds 2014 de dienst uitmaakte. Sommige wijken kwamen tamelijk ongeschonden uit de strijd, maar de oude binnenstad is zwaar beschadigd geraakt.

De komende tijd bezoekt Kaag landen om ideeën op te doen voor projecten waar zij haar geld aan kan uitgeven

De tekorten aan eerste levensbehoeften zoals woonruimte en gezondheidszorg springen hier direct in het oog. Tijdens een korte stop in de stad schiet een wanhopig kijkende vrouw Kaag spontaan aan als zij uit de auto stapt. Ze heeft een foto van haar zieke dochter in haar hand, en zegt dat ze er niet in slaagt om hulp te vinden. Kaag hoort het verhaal even aan, maar moet ook snel door. Uit veiligheidsoogpunt is het geen goed idee ergens langere tijd ongepland te staan. “Kan iemand haar helpen?", vraagt Kaag. "Ze moet met de juiste mensen in contact komen.” Een hulpverlener van de Verenigde Naties noteert het telefoonnummer van de vrouw, en belooft terug te bellen.

Minister Kaag spreekt met een inwoner van Mosul. © Marno de Boer

P sychosociale hulp De komende tijd bezoekt Kaag landen om ideeën op te doen voor projecten waar zij haar geld aan kan uitgeven. Het bezoek aan Mosul bevestigt dat er meer moet gebeuren aan psychosociale hulp voor burgers die een oorlog hebben meegemaakt, zegt de minister tijdens een bezoek aan de Al-Sanadid basisschool in een deel van Mosul waar de gebouwen weinig onder de strijd hebben geleden. De school probeert de kinderen meer dan alleen taal en rekenen bij te brengen. Lerares Jihan Najm Abdullah is sociaal werker op de school. “Het gaat erom dat de kinderen weer aan de goede momenten uit het verleden kunnen denken, en de pijnlijke dingen vergeten”, zegt ze. De lerares heeft bijvoorbeeld een computerprogramma gemaakt dat de kinderen mooie archieffoto’s van de stad laat zien met mensen die in klederdracht dansen. Ook doen de kinderen op school aan muziek en toneel.

Zenuwachtig De minister tijdens een bezoek aan de Al-Sanadid basisschool in een deel van Mosul waar de gebouwen weinig onder de strijd hebben geleden. © Marno de Boer In de aula voeren ze een pantomime op voor de bezoekende minister. Een meisje in prinsessenjurk en een jongetje met een zwarte cape beelden een aantal scènes uit, en na een tijdje dansen hun klasgenootjes mee op het podium. De kinderen lijken zich wat zenuwachtig te voelen door het buitenlandse bezoek. Want de minister schoof kort tevoren weliswaar aan in de schoolbankjes en sprak met de kinderen in het Arabisch, maar er lopen ook ineens gewapende Nederlandse beveiligers met zwarte zonnebrillen rond. Volgens Kaag is de school een voorbeeld van hoe kinderen na een oorlog geholpen dienen te worden. “Hier kunnen ze niet alleen hun onderwijsachterstand inhalen, maar hebben ze ook een veilige omgeving om te praten over wat ze hebben meegemaakt. Dat helpt om weer te leven zoals kinderen dat horen te doen. Vrij, onbezonnen, met als enige stress of ze hun examentje wel halen.”