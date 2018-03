Minister Hoekstra wil extra salaris ING-top ‘echt van tafel’

Het kabinet is vastbesloten ING Bank ertoe te bewegen de loonsverhoging voor bestuursvoorzitter Ralph Hamers van tafel te halen. Minister Wopke Hoekstra van financiën gaf die boodschap gisteren af in Brussel. Ondertussen bepleit hoogleraar ondernemingsrecht in Leiden Steef Bartman, tevens zelfstandig advocaat, een andere route. Hij denkt dat het beloningsbeleid van ING ook is aan te pakken via een uitspraak van de Ondernemingskamer.

Hoekstra zei in Brussel voor aanvang van de vergadering van de Europese ministers van financiën dat hij zoekt naar ‘wettelijke en niet-wettelijke’ manieren om de loonsverhoging van Hamers te voorkomen. “ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder.” Hij voegde er aan toe: “Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt.”

De toon van Hoekstra wordt scherper. Vorige week sprak hij ook al over het vertrouwen in de bancaire sector en toonde hij zich verder ‘verrast en verbaasd’ over de loonsverhoging van Hamers met 50 procent tot 3 miljoen euro per jaar. Hij zei opheldering te vragen maar gaf gisteren niet aan of er al contact is geweest met de bank.

Hij hield zich op de vlakte over het voorstel dat GroenLinks in de maak heeft om te regelen dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan goedkeuring moeten hebben van de minister van financiën: “We moeten nog zien welke haken en ogen eraan kleven.” De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wilden gisteren niet reageren op het voorstel van GroenLinks. Zij willen eerst een uitgewerkt plan zien. De PvdA verklaarde eerder dat ING misschien weg moet als huisbankier van de overheid.

Na de bankencrisis legde het vorige kabinet van VVD en PvdA banken al een stevige beperking op voor de hoogte van bonussen. De salarisverhoging bij ING lijkt niet onder deze wet te vallen en de politiek staat daarom vooralsnog met lege handen.

