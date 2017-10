Minister Hoekstra. Geen idee wat voor man het is, maar het klinkt goed.

Minister Koolmees. Ho! Dat moet ik nog wel even laten bezinken: minister Koolmees.

Andere Ruttes zoals Rutte Wegenbouw of Distilleerderij Rutte lijken inmiddels al jaren ordinaire fellow travellers op het succes van onze premier. Terzijde, het woord 'premier' staat helemaal niet in onze grondwet, net zo min als 'kabinet' trouwens. Het moet eigenlijk 'eerste minister Rutte' zijn en 'regering' in plaats van 'kabinet'. Enfin, een kniesoor...

Verder: Zijlstra, Wiebes, ach ze zoemen vertrouwd in mij rond. Dan minister Hoekstra. Geen idee wat voor man het is maar klinkt goed, rond Hollands. Het moet natuurlijk wel een beetje bekken. Een minister moet liever niet Grootganzenei heten lijkt me, en met bijvoorbeeld 'minister Niemandsverdriet' roep je de problemen en spotprenten maar over je af.

Balkenende was indertijd al op het randje. Je had vroeger een orthodoxe dominee, Cabaret geheten; zoiets moet je niet willen. Ik hoop echt dat formateur Rutte daar de komende week een beetje rekening mee houdt.

Volgende: Minister Schouten. Ha, dat klinkt uitnemend, ik probeer het nog eens: minister Schouten van sociale zaken en werkgelegenheid. Helemaal goed, je moet ons ook niet op Defensie of Justitie zetten. Even in een hele zin savoureren: 'Minister Schouten van sociale zaken en werkgelegenheid roept werkgevers op om zwangere transgenders niet anders te behandelen dan zwangere vrouwen.' Prima. Niets meer aan doen.

Verder met het rijtje kandidaten. Minister Koolmees. Ho! Dat moet ik nog wel even laten bezinken: minister Koolmees. Beetje categorie 'professor Zegellak' of 'meester Prikkebeen'. Riskant. Als ik een roman zou schrijven met 'minister Koolmees' erin zou ik van satire worden beticht. Ik zeg: dierennamen in het algemeen vermijden als het kan. Toegegeven, we hebben twee (of eigenlijk drie) vissen gehad: minister Bot (twee keer zelfs, Theo en Ben) en minister Zalm. Maar vogels?! We hadden natuurlijk Joop den Uyl, maar die was zo gespeld dat je niet voortdurend aan snavels en veren dacht. En verder slechts schijnvogels zoals minister Roolvink en minister De Gaay Fortman. Minister Vogelaar kwam er in de buurt maar laat ik buiten beschouwing, net zoals minister Zeevalking.

Ik heb het hier natuurlijk over binnenlands gebruik, buitenlanders slikken onze namen toch sowieso wel; zelfs op premier Kok kregen we indertijd geen commentaar. En wij slikken de hunne ook graatloos. Wat kan het ons schelen dat de president van Frankrijk eigenlijk Emanuel Slak heet en die van Venezuela Klaas Rijp.

Maar voor ons thuis is het jammer dat Koolmees geen Adelaar heet of desnoods Musch, dat zou het een stuk makkelijker maken. Welk ministerie moeten we hem geven? Als je er dan toch niet omheen kunt zou ik zeggen Landbouw. Maar formateurs kennende zal er wel weer geen rekening worden gehouden met mijn adviezen. Zelf weten!

