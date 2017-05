Minister: Geef politie toegang tot biobank bij ernstig misdrijf

Tot eind juni houdt ze een ‘internetconsultatie’ over een wetsvoorstel dat ‘beoogt onnodige belemmeringen’ weg te nemen om dat lichaamsmateriaal te gebruiken voor andere zaken dan de medische waarvoor het is opgeslagen. Voor wetenschappelijk onderzoek, voor transplantatie of de productie van geneesmiddelen. Of ‘in uitzonderlijke gevallen de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven’.

Schippers wil niet dat politie of justitie zich bij ziekenhuizen meldt om er door biobanken te struinen op zoek naar materiaal dat overeenkomt met sporen op een plaats delict. Alleen als de identiteit van een verdachte al bekend is, mag er gericht naar zijn of haar materiaal worden gezocht. Voorwaarde is ook dat er bij die verdachte geen dna kan worden afgenomen, omdat hij voortvluchtig is bijvoorbeeld of overleden en begraven of gecremeerd.

Ook naar materiaal van slachtoffers moet, onder dezelfde voorwaarden, kunnen worden gezocht, zo staat in het voorstel.

In 2011 kwam het ministerie met een vergelijkbaar voorstel. Daar waren toen grote bezwaren tegen. Dergelijk gebruik van menselijk materiaal zou indruisen tegen het medisch beroepsgeheim. De patiënt stond zijn materiaal immers af aan een arts, en die mag niet zo maar informatie doorspelen aan politie of justitie.

