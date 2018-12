Minister gaat controle op veiligheid implantaten vergroten

Voor het plaatsen van een implantaat bestaat vaak, maar niet altijd een medische noodzaak, stelt Bruins. “Zoals bij alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico’s worden afgewogen. Het is cruciaal dat artsen over de risico’s van implantaten in gesprek gaan met de patiënt, zodat ze samen kunnen beslissen over de beste behandeling.”

Een campagne moet artsen beter informeren over de risico’s van implantaten. Bruins wil ook bevorderen dat artsen en patiënten bijwerkingen en incidenten melden. “Alleen dan kunnen anderen hiervan leren en kan er samen voor worden gezorgd dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.” Artsen zijn vanaf 1 januari verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantatenregister.

Implant Files Uit onderzoek van Trouw en door meer dan 250 journalisten in 36 landen, bleek eind november dat de controle op medische implantaten zo gebrekkig is dat daardoor levens in gevaar komen. Uit dit grote internationale onderzoek onder de naam Implant Files bleek dat ernstige bijwerkingen onopgemerkt blijven door gebrekkig toezicht van overheden. Doel van het onderzoek was duidelijk te maken waar het schort aan de informatievoorziening, welke gevolgen dat kan hebben voor patiënten en wat de rol is van fabrikanten, medische instellingen en toezichthouders bij de (na)controle op hulpmiddelen. Het is voor het eerst dat wereldwijd is vergeleken welke problemen spelen rond medische hulpmiddelen. Bekijk hieronder het interview met Trouw-journalist Joop Bouma, die het Implant Files-onderzoek bij het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ pitchte en daarmee initieerde.

