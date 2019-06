Minister Dekker roept kliniek in Den Dolder op het matje na ontsnapping patiënt

De 44-jarige M. kwam afgelopen weekeinde niet terug bij de kliniek waar ook Michael P., de man die Anne Faber doodde, verbleef. Hij had drie uur verlof, waarvan twee uur met begeleiding. In het laatste uurtje ontsnapte hij. Het verlof is toegekend volgens de geldende procedures, meldt Fivoor op haar website. De kliniek zegt dat M. niet in de forensisch psychiatrische kliniek verbleef als onderdeel van een detentie en ook geen tbs heeft.

M. werd in 2017 vervolgd omdat hij via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. M. werd vorig jaar van rechtsvervolging ontslagen, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, een oordeel dat in hoger beroep werd gehandhaafd. Wel werd hij in de kliniek geplaatst.

In Den Dolder, waar de kliniek ligt, ontstond onrust na het bekend raken van de ontsnapping. Eén school in de omgeving van de kliniek hield de deuren dicht. In de gemeente is een klankbordgroep gevormd na de moord op Anne Faber, maar die groep is door de kliniek niet op de hoogte gesteld van de ontsnapping, terwijl was afgesproken incidenten te melden. In het AD zegt de familie van M. dat hij gevaarlijk kan zijn als hij zijn medicijnen niet inneemt. De politie is sinds zaterdag naar hem op zoek.

