Minister Dekker: Er is een blinde vlek ontstaan voor de risico’s van zware delinquenten

“Er is een blinde vlek ontstaan voor de risico’s die zware delinquenten vormen voor de samenleving. Werken aan resocialisatie is goed en belangrijk, maar we moeten oog hebben voor bescherming van de samenleving.”

Is die conclusie te trekken op basis van deze ene zaak? “Ik lees het terug in beide rapporten, zowel in dat van de Onderzoeksraad als van de inspecties. Natuurlijk verschilt het per kliniek voor forensische psychiatrie. Maar we moeten duidelijk zijn. We hebben in Nederland een forensische zorg van hoge kwaliteit en die wil ik behouden, maar we moeten niet naïef zijn. Want behandeling is wel onderdeel van de straf. Dat schept een grote verantwoordelijkheid jegens de samenleving.”

De conclusies van beide rapporten kunnen u moeilijk hebben verrast. “We hebben zelf natuurlijk gezien dat er in de zaak Michael P. zaken niet goed zijn gegaan. En we hebben de afgelopen anderhalf jaar niet stilgezeten. Maar als je het nu weer op een rij ziet, is het confronterend. Het raakt me diep.”

Een van de kritiekpunten is dat Michael P. overdracht van delen van zijn dossier kon blokkeren met een beroep op de privacywetgeving. “Ja, Michael P. heeft een vinger in de pap gehad bij zijn overplaatsing van de gevangenis naar de psychiatrische kliniek. Dat kunnen we niet meer toestaan. Onze veiligheid gaat voor privacy.”

Kunt u dat veranderen zonder de wet op de privacy te wijzigen? “Ja, dit is onderdeel van de wet op de forensische zorg. En daarvoor gelden andere regels dan voor de reguliere zorg. We zullen dat wettelijk regelen.”

Ander kritiekpunt is het gebrekkig gebruik van risicotaxatie en delictanalyse, wat routine zou moeten zijn. “Die taxaties en analyses worden steeds meer gemaakt, maar het is niet duidelijk of de behandelaars in de forensische psychiatrie ze ook gebruiken. Dat is geen regel, maar daar gaan we nu afspraken over maken. Bij zware delinquenten moet je alles uit de kast halen om risico’s te vermijden.”

Komen er ook regels voor dwangbehandeling (tbs), die Michael P. niet opgelegd heeft gekregen? “Ja. We hebben een wetswijziging klaar voor de toepassing van tbs. Die wijziging komt erop neer dat rechters niet alleen moeten kijken naar de gepleegde delicten, maar ook naar de risico’s voor de samenleving. Bij de afweging om wel of geen tbs op te leggen, moet de veiligheid van de samenleving worden meegewogen.”

