Minister De Jonge: ‘Het is belangrijk dat de dood de plek krijgt die hij verdient’

Praten over doodgaan, vindt minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid), gebeurt “vaak te laat en te vaak niet”. Iemand is medisch gezien uitbehandeld en heeft te horen gekregen dat hij of zij zal overlijden. En dan stokt het gesprek over wat er nog mogelijk is, aan zorg en ondersteuning.

“Het gesprek over de laatste levensfase is moeilijk. Het lijkt niet te passen in onze instagramsamenleving. Maar het is ontzettend belangrijk dat we de dood de plek geven die hij verdient, als volwaardig onderdeel van het leven. Ik zou willen dat mensen veel eerder nadenken over wat ze willen. Dat ze zich uitspreken hoe ze willen worden ondersteund, in de laatste periode. Dat ze kunnen sterven op de plek die ze zelf kiezen. Het maakt sterven minder moeilijk, minder eenzaam, minder pijnlijk.”

Is dat niet ongemakkelijk, dat het kabinet uitlegt hoe met je naasten te spreken over de dood? “Dit is inderdaad wel een andere campagne dan anders. Maar het gaat erom zo praktisch mogelijk te helpen. Met informatie over van alles, over hospices, over pijnbestrijding, maar ook over geestelijke ondersteuning tot hoe je een testament opstelt. Veel mensen weten niet goed wat er mogelijk is aan ‘palliatieve zorg’, zoals de zorg heet voor mensen die medisch gezien zijn uitbehandeld. Het kabinet vindt het belangrijk dat die zorg goed is geregeld. Er is steeds meer mogelijk thuis, maar dat gaat beter als de zorg op tijd in gang kan worden gezet. Hoe eerder het gesprek over het levenseinde, hoe meer we mensen kunnen ondersteunen.”

U wilt aandacht voor het ‘gewone sterven’, na jaren van politiek debat dat vooral ging over euthanasie? “Ja. De ouderen van nu zijn geëmancipeerder, ze treden nadrukkelijker naar buiten met hun wensen. De nadruk lag daardoor in de politiek vooral op euthanasie en voltooid leven. Maar de meeste mensen sterven een natuurlijke dood. Het zou jammer zijn als de aandacht daarvoor, en hoe we dat zorgvuldig begeleiden, in de verdrukking zou komen. Voor die grote groep wil het kabinet ook aandacht, en betere zorg. Er is lang gedacht dat de zorg voor hen vooral ging over alleen de laatste dagen, het sterfbed zelf. Maar palliatieve zorg begint al op het moment dat mensen te horen krijgen dat ze zijn uitbehandeld. Het gesprek moet dan gaan over de vraag: hoe zorg je dat er nog kwaliteit aan het leven zit, in die laatste fase? Daarom zeggen we ook in de campagne: ‘Maar tot die tijd leef ik’.”

Is de campagne niet ook bedoeld om de vraag naar euthanasie voor te zijn? “Nee, zo zit het kabinet er niet in. Het bestaat naast elkaar: Nederland heeft een zorgvuldige euthanasiewet, waarover binnenkort een nieuw digitaal informatiepunt komt. Én we willen de best mogelijke zorg voor alle mensen die in hun laatste levensfase.”

Het kabinet wilde toch meer inzetten op ‘levenshulp’ dan op ‘stervenshulp’? “De opdracht die VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich hebben gesteld, gaat over ‘waardig ouder worden’. Dat is veel breder dan alleen de wens van D66 om het maatschappelijk debat te voeren over ouderen met een ‘voltooid leven’. Het is ook breder dan alleen de afspraak uit het regeerakkoord dat er meer voorlichting komt over de euthanasiewet. We doen nu iets nieuws: we vragen aandacht voor de kwaliteit van leven van de hele laatste levensfase. Goede palliatieve zorg is voor iedereen belangrijk, lijkt me.”

