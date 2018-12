Minister Bruins wil voorlichting en meer onderzoek naar implantaten

Die voorlichtingscampagne moet artsen en patiënten beter op de hoogte brengen van de risico’s van implantaten. Daarnaast krijgen meldpunten en inspectiediensten extra middelen om controles uit te voeren. Deze maatregelen staan in een actieplan van minister voor medische zorg Bruno Bruins.

Slecht geïnformeerd

Aanleiding is berichtgeving vorige maand in Trouw en televisieprogramma ‘Radar’ over gezondheidsproblemen door implantaten. Bruins schrijft dat hij een gesprek heeft gevoerd met één van de patiënten, die klachten kreeg door lekkende borstimplantaten. “Het is onvoorstelbaar wat haar is overkomen. Uit het gesprek bleek dat ze slecht geïnformeerd was over de risico’s van borstimplantaten.”

Er komt nu een website waar mensen die zo’n ingreep overwegen een keuzehulp kunnen invullen. Dat moet hen beter voorlichten over de mogelijke voor- en nadelen. Een tweede voorlichtingscampagne moet artsen duidelijk maken wat de risico’s van implantaten zijn. Daarbij zal de overheid hen ook aanmoedigen om dit te bespreken met patiënten die overwegen er een of meer te laten plaatsen.

Een verbod op bepaalde implantaten gaat Bruins te ver. “Dat is geen optie, gelet op de vele baten.” Dat geldt volgens de minister niet alleen voor medisch noodzakelijke middelen als pacemakers, maar ook voor borstvullingen of andere cosmetische hulpmiddelen. Die kunnen de levenskwaliteit van mensen verbeteren.

Bruins volgt evenmin het Franse voorbeeld van een verbod op getextureerde borstimplantaten. Die middelen worden in verband gebracht met lymfklierkanker, maar volgens de minister zijn er ook voorbeelden van vrouwen die kanker kregen na een glad borstimplantaat. En aan dat type implantaten kleeft dan weer het nadeel dat ze makkelijker kunnen gaan schuiven dan de ruwe variant.