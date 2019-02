Minister Bruins wil een rem op het gebruik van zware pijnstillers

De middelen (opioïden) zijn effectief, maar werken ook vaak verslavend. Het aantal gebruikers is in tien jaar tijd explosief toegenomen. Bruins vindt dat zeer zorgelijk en heeft een groep artsen, apothekers en andere deskundigen opdracht gegeven om maatregelen te bedenken.

Lees verder na de advertentie

Bruins wil dat er betere voorlichting komt aan degenen die de zware pijnstillers voorschrijven en hoe gebruikers er verantwoord mee kunnen stoppen. “Er zijn zorgen voor de toekomst als we niet alert zijn en een verdere stijging van het problematisch gebruik van zware pijnstillers niet wordt afgeremd”, zegt Bruins in het AD.

Opiaten versperren pijnprikkels de weg naar de hersenen. De patiënt voelt die dan tijdelijk niet of op zijn minst minder goed. Maar het verslavingsgevaar is vergelijkbaar met dat van een ander opiaat: heroïne.

In 2008 waren er 93.000 gebruikers van oxycodon, een opiaat vergelijkbaar met morfine. In 2018 waren dat er 485.000. Het aantal mensen dat fentanyl nam, steeg in die periode van 65.000 naar 111.000. Ook gingen veel meer patiënten morfine en de verwante pijnstiller buprenorfine slikken.

Dat het aantal gebruikers zo hard stijgt, komt onder meer door de vergrijzing en het gebruik van herhaalrecepten. Huisarts Jos van Bemmel uit Amersfoort vertelde vorig jaar in deze krant dat huisartsen oxycodon veel te snel voorschrijven. Als belangrijkste reden voor het grootverbruik noemt hij de Amerikaanse farmaceut Purdue Pharma, die oxycodon in 1996 in de markt zette als een wondermiddel zonder gevaarlijke bijwerkingen. “Ze logen dat ze barstten, bleek achteraf. Maar dat wisten artsen toen nog niet.”

Lees ook:

Nederlander slikt steeds makkelijker zware en verslavende pijnstillers Steeds meer Nederlanders raken verslaafd aan oxycodon. Huisartsen maken zich zorgen.