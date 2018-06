Minister Bruins wil dat kinderen weer in beweging komen: "Ga lekker buitenspelen man"

Sport is hot. Zoveel is duidelijk op het strand in Scheveningen, waar minister Bruno Bruins (sport) gisteren het Nationaal Sportakkoord tekende. De strandtent waar de handtekening wordt gezet, op het festivalterrein bij de finish van de Volvo Ocean Race, is veel te klein om alle geïnteresseerden te huisvesten.

In een snikheet en propvolle tent sluiten vertegenwoordigers van gemeenten en sportbonden een dag af waarin ze het over de toekomst van sport in Nederland hebben gehad. Over wat er beter kan op regionaal en olympisch niveau. Van de breedtesport tot de topsport.

Veel onderwerpen zijn terug te vinden in het sportakkoord, een nieuw initiatief waarbij het ministerie van VWS, gemeenten en sportbonden de krachten bundelen om van Nederland een vitaler land te maken. In het akkoord, dat loopt tot 2021, staan verschillende voornemens om ervoor te zorgen dat iedereen op een goede manier kan bewegen in Nederland. De plannen komen voort uit de afspraak in het regeerakkoord om de sport financieel en organisatorisch te versterken. Met structureel 25 miljoen extra trekt de overheid jaarlijks ruim 400 miljoen euro uit voor sport.

Er is meer dan een tablet, ga lekker buitenspelen man

Veel gaat er al goed op gebied van sport, vindt minister Bruins. Hij roemt de sterke verenigingsstructuur in Nederland, en het succes van de nationale topsporters op de Olympische - en Paralympische Spelen.

Uitdagingen Sportverenigingen staan ook voor uitdagingen. Van grote zaken, zoals hoe ze moeten omgaan met gevallen van seksueel misbruik, tot de kleinere: hoe zorg je ervoor dat er genoeg vrijwilligers zijn die de club draaiende houden. Om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog van 1500 naar 1700 euro. Bruins: "Je ziet vaak dat ouders stoppen met vrijwilligerswerk als kinderen van de club af gaan. Dat willen we veranderen door opleidingen en cursussen aan te bieden voor bijvoorbeeld bestuursfuncties. Zelf draag ik ook mijn steentje bij, voor zover dat kan. Ik schrijf de wedstrijdverslagen van de voetbalwedstrijden van mijn zoons. Maar ook dat is waarschijnlijk tijdelijk." Om ervoor te zorgen dat kinderen überhaupt nog op een sportclub gaan, komt er meer aandacht voor beweegprogramma's. Door allerlei verleidingen, zoals sociale media, bewegen kinderen tegenwoordig te weinig. Minister Bruins wil dat veranderen. "Er is meer dan een tablet, ga lekker buitenspelen man." Zelf geeft hij graag het goede voorbeeld met een dagelijkse wandeling van zijn huis in Scheveningen naar Den Haag. "Het stelt natuurlijk niet zoveel voor, maar in drie kwartier maak ik mijn hoofd leeg. Zo kom ik fris op mijn werk aan." Ook als mensen slecht ter been zijn, moeten ze kunnen bewegen, staat in het akkoord. Iedereen moet sportief kunnen zijn, ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of sociale positie. 700 extra buurtsportcoaches gaan de groepen helpen die bijvoorbeeld niet via ouders of school gestimuleerd worden om te bewegen. Als mensen eenmaal sporten, is het de bedoeling dat ze in een positieve omgeving terechtkomen. Dat betekent dat ze zich veilig voelen, dat dingen eerlijk verlopen en dat ze er plezier in hebben. Voorlopig richt het sportakkoord zich op de thema's binnen de amateursport. Richting de volgende olympische cyclus, na Tokio in 2020, wordt er gekeken op welke gebieden de topsport in Nederland versterkt kan worden.

