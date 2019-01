Minister Blok: Iran zat achter twee moorden in Nederland

De moorden zijn deels de reden voor de sancties die de Europese Unie dinsdag instelde tegen twee Iraanse personen en de Iraanse militaire inlichtingendienst.

In 2015 en 2017 werden in respectievelijk Almere en Den Haag twee Iraniërs vermoord, tegenstanders van het regime in Teheran. Inlichtingendienst AIVD heeft “sterke aanwijzingen” dat Iran hier achter zat, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. “Het kabinet vindt dat dergelijke vijandige acties de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze schenden en onaanvaardbaar zijn.”

Diplomaten uitgezet De liquidaties waren ook de reden dat in juni 2018 twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland werden uitgezet, hoewel de reden toen stil werd gehouden. Ook de ambassadeur werd ontboden. De twee personen tegen wie nu sancties worden ingesteld, zijn medewerkers van de Iraanse inlichtingendienst. Nederland was niet het enige land dat doelwit was van Iran. Vorig jaar werden in Denemarken en Frankrijk aanslagen verijdeld. Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die over de Nederlandse inlichtingendiensten gaat, toont deze kwestie aan “dat onze diensten continu alert moeten blijven om dit soort buitenlandse activiteiten in kaart te brengen”. Dick Schoof, directeur-generaal van de AIVD, benadrukt dat er “intensief” wordt samengewerkt “met buitenlandse collega’s om een beeld te krijgen van Iraanse inmenging in Europa”.

