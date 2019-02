Minister belooft dat uitbuiting door nonnen wordt onderzocht

Dat zei Dekker woensdag in de Tweede Kamer. Maar die erkenning en genoegdoening laten voorlopig nog op zich wachten. Eerst wil de minister de resultaten van lopend onderzoek afwachten die deze zomer volgen. Als er daarna nog vragen onbeantwoord blijven, belooft Dekker een vervolgonderzoek.

Lees verder na de advertentie

De vrouwen, slachtoffers, kunnen en willen niet jaren wachten op onderzoeken. Ze willen een regeling voor al het leed dat hen is aangedaan Michiel van Nispen (SP)

Op dit moment doet de commissie-De Winter onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg. Volgens Dekker wordt daarbij ook gekeken naar de gang van zaken in de instellingen van De Goede Herder. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat duizenden meisjes daar tussen 1876 en 1978 onbetaalde dwangarbeid verrichtten.

Volgens Michiel van Nispen (SP) is er geen tijd om te wachten op de resultaten van de commissie-De Winter. Het Kamerlid heeft zich verdiept in de geschiedenis van De Goede Herder. Tijdens gesprekken met slachtoffers en belangenbehartigers liepen bij het Kamerlid ‘de rillingen over de rug.’ “De vrouwen, slachtoffers, kunnen en willen niet jaren wachten op onderzoeken. Ze willen dat dit erkend wordt en ze willen een regeling voor al het leed dat hen is aangedaan. Geen rechtszaken. Er is al genoeg gestreden”, zegt Van Nispen.

Maar om tot een dergelijke regeling te komen is volgens minister Dekker meer informatie nodig. “Dan moet je de rol van de overheid ook kunnen afzetten tegen de rol die derde partijen hierin hebben gespeeld. Dat betekent niet dat ik weg wil lopen voor verantwoordelijkheden. Ik wil juist het hele verhaal op tafel krijgen. We moeten op een secure manier vaststellen of de overheid een kwalijke rol heeft gespeeld. Als dat het geval is, is genoegdoening op zijn plek. ”

Lees ook: