Minimaal 1500 Groningse huizen moeten worden versterkt, zegt de Mijnraad

Naast de woningen die 'snel' versterkt moeten worden, zijn er volgens de Mijnraad nog eens 5700 Groningse panden die 'voldoen aan de strikte veiligheidsnorm, maar binnen een onzekerheidsmarge vallen'.

Bij 2200 bewoners en eigenaren zijn bepaalde verwachtingen gewekt, soms zelfs met concrete toezeggingen. De Mijnraad vindt dat die ook gehonoreerd moeten worden. Verder hamert de raad erop dat niet alleen versterking nodig is van gebouwen, maar ook van vertrouwen.

Eerder dit jaar werd begonnen met het versterken van 1600 huizen in Groningen vanwege de aardbevingen, maar minister Wiebes legde de versterkingsoperatie onlangs stil, in afwachting van nieuw onderzoek waaruit zou moeten blijken dat door het dichtdraaien van de gaskraan minder huizen hoeven te worden versterkt. De bewoners hebben al te horen gekregen dat hun huis onveilig is vanwege de gaswinning en de daaruit voortvloeiende aardbevingen. Maar ze moeten nog wachten op een advies over sloop, dan wel renovatie.

Veel Groningers reageerden ontstemd op het besluit van Wiebes om de versterkingsoperatie tijdelijk te parkeren. Nationaal coördinator Hans Alders, de rechterhand van de minister in het bevingsgebied, stapte op uit onvrede over het besluit. Volgens de Mijnraad heeft Wiebes de juiste beslissing genomen door de versterkingen tijdelijk een halt toe te roepen. De nieuw verkregen inzichten maken het immers mogelijk de woningen die het hardst versterking nodig hebben, ook als eerste aan te pakken, stelt de raad.

In een reactie laat Wiebes weten met de aanbevelingen van de Mijnraad aan de slag te gaan. De Tweede Kamer heeft hem opgedragen nog deze week duidelijkheid te verschaffen aan de Groningers die nu nog niet weten of hun woning voor versterking in aanmerking komt.

In een deeladvies kwam het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vorige week nog tot 5000 huizen die snel versterkt zouden moeten worden, waarvan 1900 met extra spoed. De toezichthouder laat weten dat het verschil een kwestie is van interpretatie van de cijfers, en onderschrijft het definitieve advies van de Mijnraad

