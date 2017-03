Minderjarige prostituees blijken gewild

Na contact wilde de helft doorgaan met het maken van een seksafspraak nadat expliciet duidelijk was gemaakt dat het om een minderjarig meisje ging

Lees verder na de advertentie

De organisaties achter Watch, die eerder succesvol was met het Filippijnse lokmeisje ‘Sweetie’, plaatsen sinds januari dat soort lokadvertenties op internet. Op de zeven profielen die werden gebruikt reageerden ruim 1200 mannen. Na contact wilde de helft doorgaan met het maken van een seksafspraak nadat expliciet duidelijk was gemaakt dat het om een minderjarig meisje ging.

De eerste resultaten bevestigen het ‘onderbuikgevoel’, zegt Gideon van Aartsen, namens kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes projectleider van Watch Nederland. “Het is duidelijk dat er een hoop mannen zijn die op internet op zoek gaan naar betaalde seks met heel jonge vrouwen of mannen. Ze komen zo gemakkelijk bij minderjarigen, zoals slachtoffers van loverboys, terecht. Op dit moment voelen deze prostitutieklanten zich volledig vrij en onbespied.”

Daar wil Watch verandering in brengen. Het project is een samenwerking van Terre des Hommes, expertisecentrum Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Door advertenties te plaatsen en de mannen die daarop reageren duidelijk te maken dat Watch weet wie ze zijn, hopen de organisaties klanten af te schrikken. En zo de online markt voor betaalde seks met minderjarigen terug te dringen.

Het is de eerste keer dat er in Nederland dergelijke lokprofielen worden ingezet. Het project ligt in de lijn van het virtuele meisje ‘Sweetie’ dat in 2013 door Terre des Hommes werd geïntroduceerd. Wereldwijd voerden zo’n duizend mannen sekschats met het nepprofiel, waarvan slechts een klein deel werd vervolgd.

In Nederland is ingaan op een lokadvertentie van een minderjarige nu niet strafbaar, omdat er in werkelijkheid een volwassene achter het profiel zit. Maar daar komt mogelijk verandering in. Door een wetswijziging, die nu in de Eerste Kamer ligt, kunnen ook mannen die de intentie hebben om af te spreken met zo’n lokprofiel mogelijk worden vervolgd.

Dunne scheidslijn Ook dan blijft de vraag of het niet om uitlokking gaat. Dat is een dunne scheidslijn, erkent Van Aartsen. “Zeg je bijvoorbeeld tegen een man die op een lokprofiel reageert: ‘Kun jij mij de liefde geven die mijn ouders mij niet geven’, dan is dat op de grens van uitlokking. Zeg je: ‘Mijn ouders houden niet van mij’, en de man haakt daar zelf op in, dan is dat het niet.” Volgens Van Aartsen is zijn team continu bezig met de vraag wat wel en wat niet kan. Watch heeft regelmatig contact met de politie. Die ziet het project vooral als aanvulling op het eigen werk. “Wij mogen als politie geen lokadvertenties zetten, omdat we mensen niet mogen uitlokken om iets strafbaars te doen”, zegt Frank van Ramselaar, mensenhandelspecialist van de Nationale Politie. Watch mag dat wel, al zal in lang niet alle gevallen een strafproces volgen. Sommige mannen zijn op zoek naar de spanning van online chatten en houden het daarbij. De politie komt in beeld als een afspraak daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en straks - als de nieuwe wet wordt aangenomen - als de intentie om af te spreken aangetoond kan worden. Vroeger keek de buurvrouw om het hoekje van het gordijn of er vreemde mannen bij de spelende buurtkinderen rondhingen Gideon van Aartsen Van Aartsen: “Ik zie wat wij doen als burgerparticipatie. Vroeger keek de buurvrouw om het hoekje van het gordijn of er vreemde mannen bij de spelende buurtkinderen rondhingen. Wij zijn die buurvrouw, maar dan online.” De komende tijd wil Watch het aantal lokprofielen gaan uitbreiden.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.