Minder vliegtuigen en minder treinen vanwege verwachte sneeuw

De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Op veel plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Tachtig procent van de treinen blijft rijden en waar mogelijk worden treinen verlengd. Door treinen minder vaak te laten rijden, ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op te lossen, zeggen de NS en ProRail.

Ondanks de aangepaste dienstregeling, kan het winterse weer volgens de NS tot hinder en langere reistijden leiden voor treinreizigers. ProRail houdt extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel op de lossen. NS zet extra medewerkers in op stations en in de treinen om reizigers te helpen. Vorige week dinsdag reden er ook minder treinen vanwege de sneeuw.

Schiphol houdt ook rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft materieel en mensen paraat staan die kunnen worden ingezet om de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt. Rotterdam The Hague Airport heeft ook mensen standby voor de sneeuwschuivers als dat nodig is. Het vliegverkeer op de luchthaven moest vorige week tijdelijk worden opgeschort vanwege de sneeuwval.

Niet alleen rijden er minder treinen, KLM heeft voor woensdagochtend twintig vluchten geschrapt vanwege het verwachte winterse weer. In de Randstad wordt in de ochtenduren flink wat sneeuw verwacht. KLM raadt reizigers aan om de status van hun vlucht woensdag goed in de gaten te houden.

Gladheid

Automobilisten moeten rekening houden met gladde wegen. De verwachting is dat de sneeuw in de Randstad in de ochtendspits tot problemen kan leiden. In het noorden en noordoosten van het land wordt de sneeuw later verwacht. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de rijstijl aan te passen en de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook moet er met langere reistijden rekening worden gehouden.

Vorige week viel er ook aardig wat sneeuw maar dat gebeurde toen pas na de ochtendspits. Toen stonden er recordfiles in de middag. Rijkswaterstaat verwacht nu meer hinder voor het verkeer in de ochtend.