Minder suiker en zout in blik- en potgroenten

Conservenproducenten en supermarkten spraken vandaag af niet langer suiker toe te voegen aan ingeblikte zomergroenten en de hoeveelheid zout met een kwart te verminderen.

Tot de zomergroenten behoren naast de doperwten ook sperziebonen, wortels, maïs en jonge kapucijners. Gezamenlijk zijn de zomergroenten goed voor 40 procent van alle verkochte conserven. De groenten die nu in de schappen staan zijn nog van de oogst van 2016. De nieuwe oogst zal waarschijnlijk ergens in het najaar verschijnen.

Op dat moment komen de koolsoorten van het land. Deze groenten vallen nog niet onder de nieuwe zout- en suikerreductie. Dat heeft volgens de belangenorganisatie van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende industrie Vigef te maken met de smaak van de consument. Groenten uit blik moet niet te flauw worden. En aan appelmoes of rode kool met appeltjes zonder suiker zijn consumenten ook nog niet gewend.

Rode kool is een van de groenten met de meeste toegevoegde suiker. Volgens de zelfbenoemde voedselwaakhond Foodwatch bevat 250 gram rode kool met appeltjes maar liefst twaalf suikerklontjes. De wintergroenten komen nog aan bod, laat de Vigef weten. Eerst moet uit testen met smaakpanels blijken hoe ver de reductie van suiker en kan gaan. Uit die testen blijkt dat consumenten vooral minder zout waarderen.

Beweging in suikerreductie

Foodwatch vindt het goed nieuws dat de conservenindustrie iets doet aan het suiker- en zoutgehalte. “Hopelijk is deze stap van de conservenfabrikanten het vliegwiel dat nodig is om ook de andere sectoren eindelijk in beweging te krijgen met serieuze suikerreductie.”

De nieuwe afspraken zijn deel van de belofte van de voedingsindustrie om minder zout, suiker en vet te gebruiken. Zelfregulering dus, en dat vindt Foodwatch te vrijblijvend. “De voedingsindustrie waakt niet over de volksgezondheid”, schrijft de organisatie. “Dat hoort de overheid te doen.”

In 2011 sprak de conservenindustrie al af de hoeveelheid zout te verminderen. Daar is volgens Foodwatch weinig van terecht gekomen. Producenten als Hak en Bonduelle zouden volgens de organisatie nog altijd de normen overschrijden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm) meldde in april dit jaar dat het zoutgehalte ondertussen wel is gedaald, maar nog niet in alle producten. In het suikergehalte zat zelfs helemaal geen beweging.