Minder Russische stookolie zit Vopak dwars

De directie van tankopslagbedrijf Vopak spreekt graag van journeys, reizen die ze onderneemt. Zo noemt algemeen directeur Frits Eulderink het streven naar een veiliger bedrijfsvoering 'een reis'. Maar de belangrijkste tocht die de Rotterdammers ondernemen is natuurlijk die naar 'structurele groei op de lange termijn'. En zoals iedereen weet die wel eens op reis gaat, kan het onderweg ook wel eens tegen zitten.

Het eerste half jaar van 2017 was voor 's werelds grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf zo'n tegenvaller. Het bedrijfsresultaat zakte met 6 procent naar 394 miljoen euro, over heel 2017 verwacht Vopak een daling tussen de 5 en 10 procent. Een ander belangrijk ijkpunt voor het bedrijf is de bezettingsgraad van de opslagtanks. Ook die liep terug, met 3 procentpunten, tot 91 procent wereldwijd. Het aandeel Vopak schoot gisterochtend in de AEX-index gelijk met 5 procent onderuit.

Zeker op de Nederlandse terminals voelt Vopak de tegenwind. In 2016 lukte het de Nederlandse tak nog uitstekend om in te spelen op de marktomstandigheden, zegt financieel directeur Jack de Kreij. "Toen hadden de tanks soms een bezettingsgraad van 96 procent. De voorraden zijn nu gereduceerd naar zo'n 91 procent."

De komende jaren komt er extra tankcapaciteit bij

Thuishaven Rotterdam deelt in de misère. Vooral omdat er minder Russische stookolie de tanks in vloeit. Rotterdam is in Europa de belangrijkste doorvoerhaven voor de stroperige scheepsbrandstof. Rusland verscheept minder stookolie, zegt De Kreij. "Nieuwe raffinaderijen produceren veel diesel en benzine, geen stookolie." Daar komt bij dat de scheepstarieven voor het transport van stookolie een laagterecord hebben bereikt.

De Kreij: "De tarieven liggen momenteel rond de 16.000 euro per dag. Gemiddeld was dit altijd 50.000 à 60.000 euro, met pieken tot 100.000 euro."

Doordat de tankers hun diensten zo goedkoop aanbieden, is het minder interessant geworden om de olie eerst in Rotterdam op te slaan, om die daarna per mammoettanker naar Azië te vervoeren. "Ze varen Rotterdam voorbij." Volgens De Kreij bevindt Rotterdam zich momenteel zelfs in een 'perfect storm'.

De zwakkere dollar hielp ook niet mee, en heeft er mede toe geleid dat Vopak de winstverwachting voor het einde van het jaar heeft bijgesteld. Van de lage olieprijzen heeft het bedrijf ook niet veel profijt, omdat het vooral lange termijncontracten afsluit. En zo kan het dat in een periode van economische bloei, het in de tankopslag niet meezit.

Verschillende alternatieven Vopaks businessmodel is gebaseerd op het inspringen op marktontwikkelingen. Komt er ergens een markt op, waar ze zelf (nog) geen energie produceren, dan zorgt Vopak dat het er tanks heeft. Daarom worden de komende jaren interessant. De eerdergenoemde hoogzwavelige stookolie waarop grote zeeschepen varen, wordt in 2020 uitgebannen. En er zijn verschillende alternatieven, van scrubbers op schepen die rookgassen 'schoonwassen', tot laagzwavelige diesels en vloeibaar gas, LNG. Volgens bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra moet nog maar blijken welke scheepsbrandstof de komende jaren gemeengoed zal worden. Daarom moeten tot dat moment al die brandstoffen bij Vopak voorhanden zijn. "De korte termijnopslag in onze tanks moet gaan groeien." De komende jaren komt er extra tankcapaciteit bij. Gisteren kondigde Vopak aan uit te breiden in Maleisië. "Voor ons is het de uitdaging ons goed te positioneren." In de bedrijfsmetafoor heet dat: Vopak hervat de reis goed voorbereid.

