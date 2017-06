Minder ouderen onder het mes na extra gesprek

In het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar dit gesprek drie jaar geleden is ingevoerd, blijkt een op de zes patiënten na het gesprek met een oncologieverpleegkundige een andere keuze te maken. De ingeplande operatie wordt vaak vervangen door een zogeheten palliatieve behandeling. Daarbij gaat het niet meer om maximale levensverlenging, maar om met zo min mogelijk pijn en andere klachten nog zo aangenaam mogelijk te leven in de tijd die rest.

We willen voorkomen dat mensen slechter uit komen en misschien langer leven en zonder kanker, maar een leven hebben van mindere kwaliteit UMCG-oncologisch chirurg Barbara van Leeuwen

Net als in andere ziekenhuizen signaleren de Groningse artsen dat er steeds meer oudere patiënten komen, bij wie het lastig is om in te schatten hoe fit ze zijn. Ook tussen de oren: de mentale staat van ouderen voorspelt veel over de kans of ze goed kunnen herstellen na een zware oncologische operatie. “Wij hebben steeds vaker een onderbuikgevoel bij oudere patiënten: is het nog wel echt verstandig om hen te opereren?” zegt UMCG-oncologisch chirurg Barbara van Leeuwen. “We willen voorkomen dat mensen er een stuk slechter uit komen en misschien langer leven en zonder kanker, maar een leven hebben van mindere kwaliteit. Daarom moeten we meer te weten komen over hun drijfveren. Bij een gesprek kan blijken dat iemand per se zelfstandig wil blijven en verlenging van het leven minder belangrijk vindt. Dat kan reden zijn af te zien van een zware ingreep. Maar het kan ook andersom werken.”

Besparing De Groningse artsen en verpleegkundigen zeggen dat hun doel vooral betere zorg is en dat het niet om de kosten gaat. Toch schat het UMCG na een eerste raming de besparing aan onder meer operaties door de extra gesprekken op 2,7 miljoen euro. Sinds kort voeren ook andere Groningse ziekenhuizen het extra gesprek, in eerste instantie bij oudere patiënten met eierstokkanker.

