Minder oorlog, maar veel meer kindslachtoffers

Van 2010 tot 2016 steeg het aantal kinderen dat door oorlogsgeweld omkwam of verminkt raakte met 300 procent, blijkt uit een nieuw rapport van Save the Children. “We zijn erg van de cijfers geschrokken”, zegt woordvoerder Rik Goverde.

Een op de zes kinderen groeit wereldwijd op in een oorlogsgebied, zo meldt het rapport. Daaronder verstaat Save the Children een straal van vijftig kilometer rond een gebied waar jaarlijks minstens 25 doden vallen in een gewapende strijd. Volgens de hulporganisatie lopen de meer dan 350 miljoen kinderen in deze gebieden een verhoogd risico om te worden vermoord, verkracht of geronseld als kindsoldaat. Syrië, Afghanistan en Somalië zijn de drie gevaarlijkste landen voor kinderen.

Blokkeren humanitaire hulp

Ook het aantal situaties waarin humanitaire hulp aan kinderen werd geblokkeerd, steeg in dezelfde periode aanzienlijk: met 1500 procent. Die explosieve toename is opmerkelijk als je bedenkt dat er wereldwijd juist minder oorlog wordt gevoerd. In 1995 waren er nog 66 landen in een oorlog verwikkeld, nu zijn dat er 52.

Een oorzaak van het groeiende aantal slachtoffers is de ver­ste­de­lij­king, waardoor meer ge­vechts­han­de­lin­gen zich in dichtbevolkte gebieden afspelen.

Dat er desondanks meer kinderen de dupe worden van gewapende conflicten, is volgens Save the Children vooral te wijten aan de veranderde manier waarop oorlog worden gevoerd. Die is veel complexer geworden. “Twintig jaar geleden ging een oorlog meestal tussen twee landen. Nu zijn er vaak veel meer verschillende strijdgroepen”, legt Goverde uit. “Die trekken zich niets aan van de Geneefse Conventies (waarin humanitaire regels tijdens een gewapend conflict zijn vastgelegd, red.), want die zijn alleen ondertekend door landen. Terreurgroepen gebruiken het blokkeren van humanitaire hulp steeds vaker als drukmiddel.”

Een andere oorzaak van het groeiende aantal jonge slachtoffers is de verstedelijking, zegt Goverde. “Veel conflicten worden uitgevochten in dichtbevolkt stedelijk gebied met zwaardere munitie. Waar ziekenhuizen en scholen vroeger relatief veilig waren, is het aantal aanvallen op zulke burgerdoelen toegenomen.”

De hulporganisatie baseert zich op onderzoek van het Peace Research Institute Oslo (PRIO), analyses van de jaarlijkse VN-rapporten van de afdeling Children and Armed Conflict en gegevens van Unicef en het Rode Kruis.

Save the Children noemt de gevolgen voor kinderen die in oorlogsgebieden opgroeien ‘desastreus’ en pleit voor meer aandacht voor kinderrechten in militaire opleidingen en meer investeringen in psychosociale hulp en onderwijs voor deze kinderen. “Anders verlies je een hele generatie.”