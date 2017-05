Minder Nederlanders zijn lange tijd werkloos

Het CBS verstaat onder langdurig werklozen mensen die wel willen werken maar al langer dan een jaar geen baan hebben. Er is een grote terugloop in het aantal werklozen dat tussen de 12 en 24 maanden lang thuiszit. De groep werklozen die al twee jaar of langer tevergeefs op zoek is naar een baan is nog wel wat omvangrijker dan een paar jaar terug.



Hier speelt mee dat er nu meer 55-plussers zonder werk zitten. Die ouderen vinden doorgaans minder snel een nieuwe baan dan jongere werklozen.



In totaal zaten nog zo'n 182.000 mensen langer dan een jaar thuis terwijl ze wel op zoek waren naar een baan. Dat waren er 50.000 minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Het aantal langdurig werklozen loopt al sinds het eerste kwartaal van 2015 telkens wat terug.



Bij de mannen is de langdurige werkloosheid in de afgelopen twee jaar al vrijwel gehalveerd, tot 84.000. Bij de vrouwen was de afname minder sterk en gaat het nu nog om bijna 100.000 personen.

