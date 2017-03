Minder migranten steken over van Afrika naar Italië

De veelgebruikte vluchtelingenroute Libië-Italië was in februari nog een van de belangrijkste gespreksonderwerpen op de Europese top op Malta. Europa wil nauwer samenwerken met de Libische autoriteiten om de illegale migratie in te perken. Een van de plannen is om de Libische kustwacht beter te wapenen middels personeel, schepen, geld en trainingen. Op die manier zou Tripoli beter in staat zijn de bootjes met vluchtelingen al in het begin te onderscheppen en de mensen terug naar Libië te brengen.

'Ruim 140 vluchtelingen verdronken' Deze week kwamen op de Middellandse Zee op weg naar Italië zo'n 140 vluchtelingen om het leven. Dat vermoedt de Verenigde Naties. Een 16-jarige jongen die naar eigen zeggen een schipbreuk op de Middellandse Zee overleefde, heeft woensdag verklaard dat bijna alle opvarenden van de boot met vluchtelingen waarop hij zat zijn verdronken.



Hij was met bijna 150 mensen aan boord gegaan voor de overtocht van de Libische plaats Sabratha naar waarschijnlijk het Italiaanse eiland Lampedusa. Het schip zou in de nacht van dinsdag op woensdag zijn gezonken.



De jongen overleefde omdat hij zich kon vastklampen aan een stuk wrakhout totdat hij werd gevonden door een Spaans schip. Hij is tot nu toe de enige overlevende die uit het water is gevist. Onder de opvarenden bevonden zich volgens de jongen minstens vijf kinderen en een onbekend aantal zwangere vrouwen. Tot nu toe zijn nog geen slachtoffers gevonden.



Het verhaal van de jongen wordt bevestigd door de kustwacht op het eiland Lampedusa waar de jongen is heengebracht door de Spanjaarden en het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. Het IOM telde dit jaar tot nu toe 649 mensen die tijdens de overtocht in de Middellandse Zee zijn verdronken. Maar het zouden er volgens IOM-voorzitter Flavio Di Giacomo veel meer kunnen zijn, omdat veel schipbreuken onopgemerkt blijven.

