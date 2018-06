Minder mensen bezoeken de huisartspost bij nacht en ontij

Voor het eerst in jaren neemt het aantal patiënten af dat na kantoortijd aanklopt bij de huisarts. Op huisartsposten kunnen mensen in de avond, nacht en het weekend terecht, maar huisartsen kunnen dat moeilijk bolwerken. Nu blijkt uit declaratiecijfers van databureau Vektis Intelligence dat het aantal consulten in elke provincie vorig jaar lager was dan in 2016. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de werkdruk nu echt gaat dalen.

Twee jaar geleden reageerden huisartsen massaal op een enquête van de Landelijke Vereniging van Huisartsen om unaniem te melden dat de druk tijdens de nacht en het weekend, de zogeheten ANW-diensten toeneemt. Onlangs nog ondertekenden artsen in West-Friesland een manifest tegen de overbelasting buiten kantoortijden.

Toch is de daling bescheiden. In de meeste provincies gaat het om 2 procent minder bezoekjes van patiënten. De Waddeneilanden lopen voorop met een daling van 9 procent, Noord-Holland en Utrecht zijn hekkensluiters met 0,5 procent minder consulten dan in 2016. Scholl noemt die landelijke daling dan ook gering.

Praktijken proberen daarnaast om meer patiënten overdag te helpen, door bijvoorbeeld hun keuzemenu's op de telefoonlijnen handiger in te richten. Dat scheelt in de toeloop in de avonden. Daarnaast zijn de lijntjes met specialisten in onder meer de geestelijke gezondheidszorg korter. De patiënt krijgt zo eerder hulp op de juiste plek.

Bij de assistenten die de telefoon opnemen bijvoorbeeld, en nu vaker zeggen: hiervoor kunt u morgen ook bij uw eigen huisarts terecht. Huisartsenpost Amsterdam richt zich juist op het publiek met een online campagne: 'Dokter bellen? Eerst tot drie tellen!'. In Friesland plaatsen ze maandelijks een vergelijkbare boodschap in een huis-aan-huisblad.

Daarom is Astrid Scholl van belangenbehartiger voor eerstelijnszorg InEen blij met de daling, waarvoor ze verschillende redenen kan bedenken. "We hebben samen met de Landelijke Vereniging voor Huisartsen en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen veel aandacht gevraagd voor de overbelasting, het kan zijn dat dat tot meer mensen is doorgedrongen."

Hervormingen

Scholl zegt dat huisartsen de werkdruk in de avond en nacht vooral sinds 2016 voelen toenemen. Dat was een jaar na alle hervormingen in de zorg, na de wetswijzigingen waardoor huisartsen er een hoop complexe zorggevallen bij kregen. Zo kwamen ook jeugdzorg en geestelijke gezondheid vanaf 2015 op hun bord. "Maar vooral de trend dat mensen ouder worden én later verhuizen naar het verpleeg- of verzorgingstehuis geeft huisartsen veel extra werk." Ook in de avond.

"Bij al die nieuwe zorgvragen horen ook andere instanties met wie de arts samenwerking moet zoeken - de thuiszorg bijvoorbeeld." 's Nachts doorverwijzen naar een ziekenhuis is voor een huisarts goed te doen, daar nemen ze de telefoon snel op. Maar je bent volgens Scholl zo anderhalf uur verder als je midden in de nacht een bed wilt regelen voor een oudere bij een thuiszorgorganisatie. "En al die tijd moet de tweede huisarts op de post in zijn eentje de honneurs waarnemen."