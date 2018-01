Minder havisten beginnen aan een studie

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) naar de invloed van de afschaffing van de basisbeurs op woon- en studiegedrag van jongeren. In 2015 en 2016 zat ruim 76 van de afgestudeerden binnen twee jaar in de collegebanken, voorheen was dat jaarlijks tussen de 78 en 80 procent. Jongeren nemen vaker een tussenjaar (10 procent) of gaan werken (8 procent). Jongeren uit welvarende gezinnen gaan vaker meteen door dan die met minder rijke ouders.

Vwo’ers hebben minder last van het nieuwe leenstelsel. Het aandeel dat doorstudeert aan de universiteit neemt juist toe, blijkt uit de cijfers. Overigens tot verdriet van de hogescholen, die graag wat meer vwo’ers zouden enthousiasmeren voor het beroepsonderwijs. Ook voor vwo’ers geldt dat kinderen uit de rijkste gezinnen het vaakst meteen naar de universiteit gaan.