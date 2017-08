Minder gaatjes? Zet waterfontein neer op de basisschool

Die inspiratie, zo noteert het Nederlands Tandartsenblad van deze week, kan al tien jaar worden opgedaan op de Yendarra School in Auckland. Net als elders kampen kinderen in arme delen van Nieuw-Zeeland met flinke gezondheidsproblemen. De basisschool in Auckland staat in een achterstandsgebied. Nog meer dan rotte tanden was tien jaar geleden dreigend overgewicht de belangrijkste reden om een strikt 'water-only-beleid' in te voeren. Dat geldt ook voor de juffen en meesters.

Lees verder na de advertentie

Een mooi voornemen, waarvoor het Voedingscentrum in Nederland al jaren pleit. Toch zijn er maar weinig scholen die het uitvoeren. Probleem is dat je afhankelijk bent van de ouders. Zeker in een arme wijk is dat niet eenvoudig: hoe krijg je medewerking van mensen die vaak al blij zijn als ze hun eigen leven op orde hebben?

De Yendarra School besloot de ouders te ontzien: die hoeven al tien jaar helemaal geen drank mee te geven voor de pauzes. Verspreid door de school staan verschillende waterfonteinen, waar de kinderen op elk moment van de dag hun flesje kunnen vullen.

Al eerder bleek die maatregel inderdaad goed tegen overgewicht. En dit jaar vergeleken kinderartsen de tandartsdossiers van de Yendarraleerlingen met die van vergelijkbare scholen. De conclusie: 40 procent minder tanden met cariës en minder getrokken tanden.

Toch blijven de ouders nodig, want de school wil voorkomen dat die de lunchbox alsnog met zoete dingen vullen en zo het watereffect tenietdoen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.