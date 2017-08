Minder appels, minder peren, hopelijk wel een goede prijs

Elke dag loopt fruitteler Wessel van Olst een ronde langs zijn 20 hectare appels en peren. Groeien ze voldoende? Kleuren ze mooi? Hebben ze de juiste hardheid en een goed suikergehalte? De lichtzure Delbarestivale-appels werden afgelopen week al geplukt, maar de overige bomen van fruitbedrijf De Woerdt in Ressen hangen nog vol met groene en rode appels.

Staat de ene boom vol met blozende Elstars, de boom ernaast telt slechts een handvol appels of draagt zelfs helemaal geen vrucht. Dat is normaal gesproken niet zo.

De oogstraming in Nederland voor peren is 307 miljoen kilo

Nog een paar dagen en dan begint het hoogseizoen voor de Nederlandse fruittelers. Dan kunnen de populaire Elstars en de Conference-peren van de boom. Maar er hangt minder fruit aan de bomen dan vorig jaar. De oogst zal een kwart lager uitvallen, voorspelt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De oogstraming voor peren is 307 miljoen kilo, die voor appels 233 miljoen kilo.

Spannende nachten Dat er minder appels en peren zijn, komt door de nachtvorst en het koude weer in het voorjaar. In het voorjaar beleefde Van Olst een paar spannende nachten, net als de meeste van zijn collega's. Als de ontluikende bloesem bevriest door nachtvorst, komt er geen fruit aan de bomen. Om dat te voorkomen besproeien de fruittelers de knoppen als het 's nachts gaat vriezen. Een jasje van ijs beschermt als het ware de knoppen. Van Olst: "Met andere fruittelers hebben we een buurt-app en overleggen we. Mijn oom heeft een fruitbedrijf in Andelst, vijftien kilometer verderop. Als hij begint met sproeien, weten wij dat we ook aan de bak moeten want daar is het net even wat eerder onder het vriespunt." Toch ging er wat mis. Een leiding brak, waardoor zo'n twee hectare niet besproeid kon worden. Die knoppen zijn voor een groot deel verloren gegaan. Maar ook de bomen die wel werden beschermd, dragen minder appels dan normaal.

Het juiste moment Van Olst: "Behalve meerdere keren nachtvorst was de temperatuur overdag erg laag. De bijen zijn dan minder actief, het stuifmeel wordt minder goed verspreid. Ook dat zorgt voor een lagere opbrengst." De zomer was verder prima voor het fruit. Groeizaam weer, en er ontstond bijvoorbeeld geen schade door hagelbuien. Als de pluk begint, komen er 45 mensen appels plukken bij De Woerdt, allemaal uit de buurt. Het zijn lange dagen want in een week of zes moeten alle appels en peren (zo'n 600 ton) worden geoogst. Dat moet op het juiste moment gebeuren, als suikergehalte en hardheid optimaal zijn. Alleen dan is het mogelijk om het fruit in speciale zuurstofarme koelcellen te bewaren, zodat er ook in de zomer van 2018 nog appels en peren van goede kwaliteit in de winkels liggen.

Russische boycot Van minder fruit aan de bomen raakt Van Olst niet meteen in paniek. Vorig jaar was het juist een uitstekend appel- en perenjaar maar werd er door de Russische boycot veel minder verkocht. Veel aanbod en minder vraag, dus de prijs lag laag. Wat dat betreft heeft Van Olst vertrouwen. "In verschillende Europese fruitlanden zoals Duitsland en Polen valt de oogst ook lager uit, maar de Nederlandse kwaliteit van de appels en peren is uitstekend. Hoewel we het pas echt kunnen zeggen als er geoogst is, verwacht ik een goede prijs. Zo kunnen we de lagere opbrengst compenseren."

