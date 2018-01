Minder agressie tegen agent en brandweer tijdens jaarwisseling

De politie, zo blijkt uit voorlopige cijfers, heeft 254 mensen aangehouden en bij het OM aangeleverd op verdenking van een misdrijf dat verband houdt met de jaarwisseling. Dat is aanzienlijk minder dan de 344 verdachten die de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 opleverde. De meeste aanhoudingen waren voor geweld. Zwaar telt ook dit jaar of dat geweld is gericht tegen mensen met een publieke taak, zoals politieagenten, ambulancepersoneel en brandweerlieden. Die aanhoudingen leveren vrijwel direct een gang naar de strafrechter op en dan ook nog eens met een stevige strafeis. Vorig jaar waren er 98 dossiers van agressie tegen hulpverleners, dit jaar waren dat er aanzienlijk minder, 67 keer.

De dalingen worden vooral toegeschreven aan het slechte weer. Bij stevige regen en harde wind zijn er minder mensen op straat en is de kans op agressie dus ook geringer.

Snelrecht Van de tien arrondissementsparketten in Nederland kon gisteravond alleen het arrondissement Midden-Nederland aangeven hoe het snelrecht op vooral verdachten van mishandeling en vernieling wordt toegepast. Vier verdachten moeten binnenkort al voor de rechter verschijnen en twee verdachten hebben een strafbeschikking van de officier van justitie gekregen voor het betalen van een geldboete of een taakstraf. Vorig jaar kwamen bij Midden-Nederland 28 verdachten in het snelrecht terecht, dit jaar gaat het om vijftien dossiers. Dat is een eerste indicatie dat de komende dagen het snelrecht landelijk minder toegepast zal worden dan vorig jaar. Er waren deze jaarwisseling 5930 geregistreerde incidenten, 27 minder dan vorig jaar. De jaarwisseling leverde dit jaar 5930 geregistreerde incidenten op tegen 7126 vorig jaar. De grootste daling zit bij de vuurwerkincidenten, van 3000 vorig jaar naar 2140 nu. Die daling van 27 procent is vooral toe te schrijven aan minder vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de toegestane tijd.