Miljoenenstad Goma in Congo wordt voorbereid op ebola

Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo (DRC) bereidt zich voor op de verspreiding van ebola naar de stad Goma, met 1,6 miljoen inwoners. “Het zou een dramatisch scenario zijn”, zegt Ronald Kremer, gezondheidsadviseur van de organisatie en al vijf jaar werkzaam in het land.

De noodzaak om het vizier op Goma te richten vloeit voort uit de explosieve toename van ebolabesmettingen: op maandag 27 nieuwe gevallen en in een week 126. Een triest record voor de DRC. Het epicentrum van de ebola-uitbraak ligt in de provincie Noord-Kivu. Goma, aan de grens met Burundi, ligt in het zuidelijkste puntje van Noord-Kivu op 200 kilometer afstand.

Brandhaarden

“We hebben een ebolabehandelcentrum ingericht in een van de ziekenhuizen in Goma. We trainen personeel op het herkennen van mensen die besmet zijn.” Kremer was twee weken in Nederland en gaat zaterdag terug om de bescherming van Goma mede ter hand te nemen namens Artsen zonder Grenzen (AzG). De hulporganisatie werkt nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisaties WHO en de Congolese overheid.

“We brengen de risicowijken van Goma nu in kaart. Welke wegen uit het noorden, vanuit Butembo, komen binnen in Goma? Wat zijn dichtbevolkte buurten waar leden van de Nande-stam wonen?” De Nande wonen in de brandhaarden van de ebola-uitbraak en hebben de meeste risico besmet te raken.