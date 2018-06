Miljoenen Duitsers schieten niets op met het minimumloon; ze krijgen het niet

Obers, schoonmakers, vrachtwagenchauffeurs: bijna drie miljoen Duitsers verdienen minder dan het wettelijke minimumloon. Dat concludeert het Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) van de Hans-Böcklerstichting in een studie naar het probleem.

Het minimumloon (8,84 euro per uur) kwam er in Duitsland in 2015. Er gingen verhitte discussies aan vooraf. De invoering van het minimumloon heeft ervoor gezorgd dat armoede onder werkende Duitsers is geslonken, constateert het WSI. Maar: die daling had nog vele malen groter kunnen zijn als de wet niet zo massaal werd omzeild.

Op die omzeiling reageren vakbonden verontwaardigd. Ze eisen hard optreden van de overheid. "Het maakt me woedend hoe weinig aandacht er voor is", reageerde Guide Zeitler van horecavakbond Nahrung-Genuss-Gaststätten. "De zwaksten op de arbeidsmarkt moeten eindelijk effectief beschermd worden tegen gewetenloze bedriegers." De overheid negeert volgens Zeitler het probleem. Dat noemde hij 'sociale springstof'. "Het ondergraaft het vertrouwen in de politiek langdurig."

Slinkse manieren

Bedrijven en werkgevers blijken het minimumloon op tal van slinkse manieren te omzeilen. Door kosten voor werkmateriaal van het loon af te trekken. Of door overuren niet uit te betalen. Mensen die in restaurants werken, zoals kelners, werken vaak langer door dan hun contract voorschrijft en worden daarvoor niet of nauwelijks gecompenseerd.

Of neem kassapersoneel. Die krijgen vaak alleen betaald voor de tijd dat de kassa open is, niet voor de tijd ervoor of erna om de boel voor te bereiden of op te ruimen. Vrachtwagenchauffeurs worden vaak alleen betaald voor de tijd die ze daadwerkelijk achter het stuur zitten - niet voor de pauzes die ze verplicht zijn te nemen. Op dit soort manieren ontvangen mensen misschien in theorie wel het minimumloon, maar niet in de praktijk.

Het vaakst zijn mensen met een zogeheten mini-job de dupe. Dat is in Duitsland een speciale, in de wet vastgelegde categorie baantjes waarvoor de werkgever weinig belasting en premies hoeft af te dragen. Het gaat niet om een volwaardige baan, met alle rechten en plichten van dien, maar om een beperkte aanstelling. Bij een mini-job mag je niet meer dan 450 euro per maand verdienen.