Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus

Gedwongen door het oplopende lerarentekort geven basis- en middelbare scholen in de Randstad miljoenen euro’s uit aan uitzendbureaus. Publiek geld dat bedoeld is voor het onderwijs komt zo terecht bij commerciële partijen. De bureaus beloven leerkrachten hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto. Daar kunnen scholen, die vanwege het lerarentekort toch al vissen in een bijna lege vijver, naar eigen zeggen niet tegenop. Een leraar die via het uitzendbureau werkt, is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is.

Hoeveel onderwijsgeld er precies naar commerciële bureaus gaat, is niet na te gaan. Wat vaststaat is dat de bureaus forse bedragen vragen en dat scholen in de Randstad steeds vaker van hun diensten gebruikmaken.

Zo geeft Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), met 39 basisscholen in en rondom Den Haag, inmiddels 4,5 miljoen euro uit aan uitzendbureaus, zegt bestuursvoorzitter Gerard van Drielen. Dat was in 2012 nog twee miljoen. “Die kosten nemen explosief toe”, concludeert hij. Dat is volgens hem te wijten aan het lerarentekort. Hij heeft nu vlak voor de zomervakantie nog vijftien tot twintig vacatures niet ingevuld. Bureaus springen hier op in.

Intern Van Drielen: “Voor leraren is het aantrekkelijk om via een uitzendbureau te werken. En de bureaus met wie wij graag werken, omdat ze niet té duur zijn, kunnen niet altijd iemand leveren omdat leraren naar de bureaus gaan die voor ons het duurst zijn. Met die bureaus willen we eigenlijk niet werken, maar soms moet het wel.” Een leraar die via het uitzendbureau werkt, is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is Van Drielen is niet de enige die last heeft van sommige uitzendbureaus. “We horen dit meer”, zegt algemeen bestuurder Douwe Dirk van de Algemene Onderwijsbond. Ook de Algemene Vereniging Schoolleiders hoort het vaker. De bureaus zijn in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs actief, al hebben middelbare scholen meer met ze te maken. Dat is goed verklaarbaar, zegt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. De stichting heeft tientallen basis- en middelbare scholen in en rondom Den Haag. Basisscholen kunnen problemen volgens hem iets gemakkelijker intern oplossen, omdat de leraar van groep 1 ook voor groep 8 mag staan. Een leraar Duits kan een klas niet voorbereiden op het eindexamen natuurkunde. Ook Van Vliet ziet de afhankelijkheid van uitzendbureaus groeien. “Maakten we daar voorheen alleen gebruik van voor tijdelijke vervanging, nu moeten we dat soms ook doen voor reguliere vacatures.” Lucas Onderwijs heeft nog tientallen vacatures openstaan. “Dat is vlak voor de zomervakantie een enorme hoeveelheid.”

Lesje afdraaien Een uitzendkracht is voor een school gemiddeld 30 tot 50 procent duurder dan een leraar die in dienst is. Van Vliet: “En dat gaat eerder richting de 50 procent.” Dat komt doordat uitzendwerk belast is met 21 procent btw, bureaus een bemiddelingsbedrag rekenen en zelf extra kosten maken. “Die lease-auto wordt aan ons doorberekend”, zegt Van Drielen van SCOH. Het zijn niet alleen de kosten waar scholen mee zitten. “Wat minstens zo erg is: docenten die via het uitzendbureau werken, komen hun lesje afdraaien en zijn weer weg. Wij willen meer dan dat”, zegt bestuursvoorzitter Albert Strijker van Dunamare, met 24 middelbare scholen in Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Een woordvoerder van Onderwijspost, een van de onderwijsuitzendbureaus, bestrijdt dit beeld. “Leraren mogen zelf keuzes maken, bijvoorbeeld of ze ook mentor willen zijn.” Op een van de Dunamare-scholen werd recent een leraar weggehaald door een bureau, dat vervolgens voor de vrijgekomen vacature weer een leraar aanbood. Kosten: rond de tienduizend euro. Dat is een vrij unieke situatie, zegt ook Strijker, maar de verwachting is dat het lerarentekort de komende jaren verder op loopt.

