Miljoen demonstranten in Hongkong protesteren tegen uitleveringswet China

Het was de grootste demonstratie in Hongkong in dertig jaar. Het protest verliep grotendeels vreedzaam, met enkele incidenten en een handvol arrestaties, waarbij de politie pepperspray gebruikte. De organisatie schatte de opkomst op 1 miljoen mensen.

De demonstratie in Hongkong verliep grotendeels vreedzaam, maar hier en daar gebruikte de politie pepperspray. © AP

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland. Ze vrezen dat de vereenvoudiging van de uitlevering van verdachten aan de rest van China het eigen rechtssysteem - dat op westerse leest is geschoeid - zal ondermijnen. De verdachten zouden elders in China niet op een eerlijk proces kunnen rekenen. Sommige betogers toonden spandoeken met de tekst ''Aan China uitgeleverd, voor altijd verdwenen''.

Ondernemers in Hongkong zijn ook bang dat de uitleveringswet schade toebrengt aan de goede naam van de metropool, als vrij en liberaal internationaal handelscentrum. De volksvertegenwoordiging van Hongkong behandelt de uitleveringswet woensdag.

