Miljardenclaim voor Spotify na 'bewust schenden auteursrechten'

Van een kale kip kan je niet plukken, zal platenmaatschappij Wixen Music gedacht hebben. Maar nu het almaar beter lijkt te gaan met de digitale ­muziekdienst Spotify stapt Wixen, met exclusieve rechten van artiesten als Neil Young en The Doors in het bezit, naar de rechter. Het Amerikaanse bedrijf eist een schadevergoeding van 1,3 miljard euro wegens het schenden van auteursrechten.

In de aanklacht die vandaag bekend werd, stelt Wixen dat muziek waarvan het bedrijf een exclusieve ­licentie bezit miljarden malen is ge­streamd of gedownload via Spotify. De platenmaatschappij eist daarom de maximale 150.000 dollar (124.000 euro) schadevergoeding voor elk muziekwerk dat door Spotify wordt aangeboden en waarvan Wixen vindt dat de muziekdienst het auteursrecht schendt. Het totaalbedrag van de eis loopt zo op tot 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro).

Kritiek Wixen neemt het Spotify onder meer kwalijk dat de dienst auteursrechten bewust heeft geschonden toen het de markt betrad. In plaats van eerst met platenmaatschappijen over auteursrechten te onderhandelen gooide Spotify alle muziek online om daarna te gaan kijken naar betaling en licenties. Spotify kreeg de laatste jaren vaker kritiek te verduren van muzieklabels en artiesten, omdat het niet of nauwelijks betaalde voor gestreamde liedjes. Zo liet Taylor Swift in 2014 al haar muziek van de dienst verwijderen. Vorig jaar juni draaide Swift dat besluit terug, naar eigen zeggen als dank voor de loyaliteit van al haar fans die tien miljoen exemplaren van het nieuwe album van de zangeres kochten. In mei schikte Spotify na een twee jaar voortslepende zaak met een aantal artiesten onder wie de singer-songwriter Melissa Ferrick. De muziekdienst betaalt 43 miljoen euro mits de schikking wordt goedgekeurd door de rechter. Spotify heeft meer dan 140 miljoen maandelijks actieve luisteraars waarvan er zo’n 60 miljoen betalen En Spotify beloofde beterschap. De muziekdienst zei toe de komende jaren 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) uit te keren aan muzieklabels en begon met het sluiten van overeenkomsten met platenmaatschappijen. De eerste daarvan met Universal werd in april vorig jaar beklonken. Later volgden ook Sony en Warner, waardoor Spotify nu afspraken heeft met de ‘grote drie’ in de muziekwereld.