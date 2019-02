Miljardenboete voor Zwitserse bank is waarschuwing voor andere banken

De recordboete die de Zwitserse bank UBS in Frankrijk heeft gekregen, is volgens de Franse openbaar aanklager Xavier Normand een belangrijk signaal in de strijd tegen witwassen en belastingontduiking. De uitspraak geldt als een waarschuwing voor andere financiële instellingen.

Lees verder na de advertentie

UBS moet ruim 3,7 miljard euro betalen in de belasting- en witwaszaak. Daarbij komt nog 800 miljoen euro aan schadevergoeding voor de Franse staat. Volgens de rechter in Parijs heeft UBS rijke Fransen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. Het is volgens Franse media de hoogste boete ooit voor belastingontduiking in Frankrijk.

Tussen 2004 en 2012 zouden Franse klanten zo’n tien miljard euro illegaal hebben weggesluisd naar Zwitserland

Het gaat om een zaak die de bank sinds 2013 achtervolgt. Volgens de rechter betreft het ‘criminele wandaden van uitzonderlijk ernstige aard’, vandaar dat de straf zo hoog is uitgevallen. De bank zou ook een rol hebben gespeeld bij het witwassen van het geld.

Ongefundeerd UBS is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Naar eigen zeggen hebben de Zwitsers geen enkele wet overtreden. De rechter zou Franse wetgeving hebben toegepast op handelingen van de bank in Zwitserland, en dat klopt volgens UBS niet. Ook zou de veroordeling gebaseerd zijn op ‘ongefundeerde beschuldigingen van voormalige werknemers’. Zwitserland maatregelen genomen om z’n imago van wit­was­pa­ra­dijs, vooral dankzij het bankgeheim, te verbeteren Onderzoekers zeggen dat de Zwitserse bank werknemers naar muziek- en sportevenementen in Frankrijk stuurde, om daar topmensen uit het bedrijfsleven of topatleten aan te sporen hun geld naar Zwitserland over te hevelen. Tussen 2004 en 2012 zouden Franse klanten zo’n tien miljard euro illegaal hebben weggesluisd naar Zwitserland. Frankrijk treedt al langer hard op tegen belastingfraude via Zwitserland. Eerder resulteerde dit onder meer in een schikking ter waarde van 300 miljoen euro met de Britse bank HSBC. De Franse oud-staatssecretaris Jérôme Cahuzac (begroting) moest zelfs een paar jaar de cel in omdat hij spaargeld voor de fiscus verborgen hield.

Voorwaardelijke celstraf De Franse tak van UBS heeft los van de megaboete ook nog een eigen boete gekregen, van 15 miljoen euro. Het onderdeel werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de verboden praktijken van het moederconcern uit Zürich. Verder hebben vijf voormalige managers van UBS boetes gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De Franse aanklagers en UBS hadden eerst geprobeerd tot een schikking te komen. Maar UBS weigerde die overeenkomst buiten de rechter om. De bank vond de voorgestelde boete te hoog. Die zou toen 1,1 miljard euro hebben bedragen. In 2009 moest UBS 780 miljoen dollar betalen in schikking met Amerikaanse autoriteiten in een belastingzaak die veel meer Zwitserse banken omvatte. Sindsdien heeft Zwitserland maatregelen genomen om z’n imago van witwasparadijs, vooral dankzij het bankgeheim, te verbeteren. Organisaties die sinds de financiële crisis van 2008 campagne hebben gevoerd voor meer transparantie in het financiële stelsel, juichen de veroordeling van UBS toe.

Lees ook:

Wat heeft het Zwitserse bankgeheim met de Reformatie te maken? In de zoektocht naar de sporen van de Reformatie zijn we aanbeland in het Zwitserland van Calvijn.