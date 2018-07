Miljardenboete dreigt voor Google wegens machtsmisbruik Android

Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Eerder berichtten ook andere zakenkranten al over de op handen zijnde boete die de eurocommissaris voor concurrentie, Margrethe Vestager, zou gaan opleggen. Het boetebedrag, dat moederbedrijf Alphabet zou moeten gaan betalen, kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van de techgigant. Dat is 11 miljard dollar (omgerekend 9,3 miljard euro). Meestal vallen boetes echter lager uit.

Google's besturingssysteem Android draait wereldwijd op circa 80 procent van de mobieltjes. Het systeem van Google vormt zo de infrastructuur voor makers van apps. Volgens Brussel zou Google telefoonfabrikanten onder druk zetten om Google apps automatisch mee te leveren bij de installatie van Android. Dit zou Google doen door de populaire appwinkel Google Play te bundelen met de eigen internetbrowser Chrome en Google Search.

Zo zouden bedrijven die concurrerende apps maken worden benadeeld. Deze moeten immers eerst nog gedownload worden uit de appwinkel. Volgens Brussel zou Google fabrikanten van mobieltjes soms zelfs betalen om exclusief apps van Google vooraf te installeren. De koppelverkoop is belangrijk voor Google vanwege de advertenties die het bedrijf via zijn apps verspreid.

Microsoft De Europese Commissie vindt het niet eerlijk dat Google van zijn machtspositie gebruik maakt om eigen apps voordelen te geven die concurrenten niet hebben. Behalve het opleggen van een boete, zou Brussel van Google kunnen eisen dat de contracten die het bedrijf sluit met telefoonfabrikanten worden aangepast. De confrontatie tussen Google en eurocommissaris Margrethe Vestager roept herinneringen op aan de boetes die Microsoft opgelegd kreeg in de jaren nul. Toen ging het over het meeleveren van internetbrowser Explorer en muziekprogramma Media Player in besturingssysteem Windows. Uiteindelijk betaalde Microsoft 2,2 miljard euro aan boetes. Destijds betoogde Microsoft dat het bedrijf niets anders deed dan Windows aantrekkelijker maken door de browser Explorer en Media Player mee te leveren. Google heeft nu eenzelfde verweer: het is fijn voor de klant als er al een aantal apps van Google geïnstalleerd zijn. Bovendien worden er ook apps van andere partijen zoals Facebook vooraf geïnstalleerd, stelt de techgigant. Een mogelijk tegenargument is dat Google ook bij het meeleveren van apps van andere partijen bepalend is.