Miljardair George Soros trekt zich terug uit Hongarije

De organisatie plaatst in Boedapest gevestigde medewerkers over naar Berlijn. Daar worden ook internationale activiteiten ondergebracht die nu in Hongarije plaatsvinden. De stichting van Soros, die zelf uit Hongarije komt, maar in de Verenigde Staten woont, zet zich in voor onder meer mensenrechten en democratisch bestuur.

Lees verder na de advertentie

De Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros ligt al veel langer onder vuur in Hongarije. Premier Viktor Orbán beschuldigt hem ervan migranten op 'ongekend schaal' te willen toelaten in het land.

De 'Stop-So­ros-wet' was voor de filantroop en zijn stichting uiteindelijk het laatste zetje om te vertrekken

Op alle mogelijk manieren probeert de Hongaarse premier Soros tegen te werken. Hij introduceerde vorig jaar een wet die ervoor zorgde dat de CEU, de universiteit waar Soros banden mee heeft, in het nauw raakte. Ook begon de regering een campagne tegen Soros. Er verschenen billboards in de straten van Boedapest met daarop een foto van Soros en de tekst: 'Laat Soros niet het laatst lachen'. De actie werd wereldwijd veroordeeld. Ook viel de naam van Soros regelmatig tijdens de laatste verkiezingscampagne. Orbán won die verkiezingen afgelopen april met overmacht.

Laatste zetje Volgens de OSF heeft de Hongaarse regering "de afgelopen twee jaar meer dan 100 miljoen euro aan belastinggeld uitgegeven aan een campagne om leugens te verspreiden over de Foundation en haar partners." De OSF spreekt over een haatcampagne. De 'Stop-Soros-wet' was voor de filantroop en zijn stichting uiteindelijk het laatste zetje om te vertrekken. Maatschappelijke organisaties kunnen onder deze wet die binnenkort wordt aangenomen door het parlement, minder makkelijk opereren in Hongarije. De Hongaarse minister van binnenlandse zaken kan bijvoorbeeld organisaties die opkomen voor vluchtelingen, verbieden als ze 'een gevaar vormen voor de nationale veiligheid'. Ook moeten dit soort organisaties 25 procent belasting betalen over buitenlandse donaties. De oppositie en mensenrechtengroepen zeggen dat met het vertrek van OSF Hongarije verder is opgeschoven richting een autoritaire staat.

Lees ook: Viktor Orbán overtuigt zijn aanhang dat Hongarije in groot gevaar is De trouwste aanhangers van de Hongaarse premier Viktor Orbán zijn oudere vrouwen. Hij koestert hen, zij bewonderen hem. 'God heeft u gebracht.'