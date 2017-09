Militairen zien 'zeer grote materiële schade' op Sint Maarten

Een helikopter van de Nederlandse marine is woensdagnacht teruggekeerd van een vlucht boven de door orkaan Irma getroffen eilanden in het Caribisch gebied. Commandant Andre van der Kamp meldt op Twitter dat de schade op Saba en Sint Eustasius relatief meevalt. Op Sint Maarten zagen de militairen echter 'zeer grote materiële schade'. Daar zijn veel omgewaaide bomen en huizen zonder daken te zien. Ook in de haven is de schade groot, overal liggen containers op het terrein.

Lees verder na de advertentie

"Het op gang brengen van het openbare leven heeft voor ons de hoogste prioriteit", zei luitenant-ter-zee Egbert Stoel vanuit Curaçao tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Het schip Zr. Ms. Pelikaan is op weg naar het door de orkaan Irma zwaar getroffen eiland. "We gaan zo snel mogelijk proberen om het vliegveld te ontsluiten, zodat er extra middelen naar het eiland kunnen komen. Aan boord van de Pelikaan hebben we voertuigen, een bulldozer en militaire eenheden die daarbij kunnen helpen."

De tekst gaat verder onder de tweet.

Het vliegveld en de haven zijn volgens Stoel nu onbereikbaar. Regeringsgebouwen zijn niet beschikbaar en de communicatie verloopt moeizaam. Hij heeft geen zicht op slachtoffers. "We zijn nu bezig om het eiland in kaart te brengen en proberen een beeld te krijgen wat nodig is voor de opbouw.''

De verwachting is dat er nog een orkaan aankomt in de loop van zaterdag. "Dat is een punt van zorg, want dat beperkt ons in de mogelijkheden", zegt Stoel.

Persbureau AFP citeert autoriteiten die spreken van zes doden op het Franse deel van Sint Maarten. Het eiland in de Caribische zee valt voor de helft onder Frankrijk, voor de andere helft onder Nederland. Over mogelijke slachtoffers op het Nederlandse deel is nog niets bekend. Volgens AFP is 95 procent van de gebouwen op het Franse deel verwoest.

Eerder werd al bekend dat het vliegveld ernstig is beschadigd en is de haven moeilijk bereikbaar is. Sint-Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld: elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen. Minister Ronald Plasterk laat weten dat het verzoek is gekomen om een vliegtuig te sturen met mensen en materiaal. Volgens Plasterk is dat mogelijk, maar zal het toestel wel eerst moeten kunnen landen. Daarom moet eerst het vliegveld worden vrijgemaakt.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Dakloos Door Irma is één persoon om het leven gekomen op het Franse Caribische eiland Saint-Barthélemy. Op Barbados heeft Irma het leven van een surfer geëist. Het eerste eiland waar storm Irma aan land kwam, Barbuda, laat weten dat de helft van de inwoners dakloos is geworden doordat ze óf letterlijk hun dak hebben verloren of omdat hun hele huis is verwoest. Een 2-jarig kind kwam daar om het leven. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Luchtfotografie van de schade aan de haven op Sint-Maarten na orkaan Irma. De NH90 helikopter van Zr. Ms. Zeeland heeft een eerste verkenningsvlucht gevlogen over de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. © ANP Handouts De orkaan in de zwaarste categorie is inmiddels verder getrokken naar Puerto Rico. Daar zitten bijna een miljoen mensen zonder elektriciteit door de hevige wind en regen. Irma trekt naar verwachting aankomend weekend over de Amerikaanse staat Florida. Intussen hebben zich boven zee twee nieuwe orkanen gevormd: Jose en Katia. Het is nog niet duidelijk of zij richting land komen. Lees ook: ‘Irma is eigenlijk categorie 6’.

Lees ook: Enorme schade na orkaan Irma, hulp onderweg naar St.Maarten.

Lees ook: Via Facebook is de orkaan live te volgen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.