Militairen schieten aanvaller met mes neer in Brussel

Volgens de Belgische politie heeft hij de soldaten aangevallen met een mes. Twee van hen zouden lichtgewond zijn. De politie meldde eerder vanavond dat de man aan zijn verwondingen is overleden, maar het openbaar ministerie meldde later dat de man in kritische toestand verkeert, maar nog wel leeft.

De man stond niet bekend als iemand die gelinkt werd aan terrorisme, meldt het openbaar ministerie.

Premier Michel heeft op Twitter zijn steun uitgesproken aan alle Belgische militairen.

Op de Boulevard Emile Jacquemain, waar het incident gebeurde, is massaal politie aanwezig.

Dit bericht wordt aangevuld.

