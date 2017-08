Militairen schieten aanvaller met mes neer in Brussel, ook aanval in Londen

"De jongeman is te voet en met een mes op twee militairen ingelopen. Bij de aanval zijn twee soldaten lichtgewond geraakt, een aan een hand en een aan het gezicht. In een reactie hebben de militairen de man neergeschoten", aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. De 30-jarige man riep twee keer 'Allahu akbar' (God is de grootste). Het OM behandeld de zaak daarom als een terroristische daad. Volgens het OM was de man niet eerder in verband gebracht met terroristische activiteiten.

Lees verder na de advertentie

De man is inmiddels overleden. Er was eerst onduidelijk over zijn toestand. De politie meldde dat de man dood was, maar het openbaar ministerie stelde dat hij zwaargewond was. Inmiddels heeft het openbaar ministerie gemeld dat de man is overleden.

Op de Boulevard Emile Jacquemain, waar het incident gebeurde, is massaal politie aanwezig. De straat ligt niet ver van de Grote Markt in het centrum van Brussel. Op last van de politie is het openbaar vervoer ter plaatse stilgelegd. De politie heeft de straat afgezet met linten en er zijn enkele schermen geplaatst rondom het plaats delict.

Londen Een kwartier na de aanval in Brussel viel in Londen een man twee agenten aan met een mes bij Buckingham Palace, de residentie van de koningin. De agenten raakten daarbij lichtgewond aan hun armen. De man is aangehouden. Dit bericht wordt aangevuld.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.