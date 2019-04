Militaire vakbonden hebben geen vertrouwen meer in Defensie, cao-overleg opgeschort

Tijdens het overleg vroegen de vakbonden staatssecretaris Barbara Visser openbaar te maken wat zij het defensiepersoneel te bieden heeft en hoeveel extra geld er is voor de nieuwe cao voor de periode 2018-2020. Visser wilde dit niet doen, waarna de bonden aangaven er geen vertrouwen meer in te hebben om verder te praten.

Het nieuwe bod van Defensie was “slecht”, zegt voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM. “Het was nauwelijks beter dan het resultaat dat vorig jaar door de leden werd afgewezen. Dan houdt het voor ons op”, aldus Debie, die vanwege de vertrouwelijkheid van het overleg met de staatssecretaris geen details kan geven. “Ik vermoed dat ze het niet aandurfde om het openbaar te maken, omdat het niet beter was dan de vorige keer.”

Er is extra geld naar Defensie gegaan, maar het personeel merkt daar niets van Jean Debie

Het ministerie van defensie wil geen nadere toelichting geven en stelt in een verklaring op de website de ontwikkelingen te betreuren en te hopen dat de vakbonden snel weer zullen terugkeren aan de onderhandelingstafel. Minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Visser hebben eerder steeds gezegd snel tot resultaat te willen komen en dat het personeel op één komt.

Uiterst moeizaam De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen het laatste half jaar uiterst moeizaam. Vorig jaar augustus lag er een onderhandelingsresultaat, met in totaal 3,9 procent loonsverhoging, een stijging van de eindejaarsuitkering met bijna 2 procent en afspraken over toelages voor onregelmatige diensten en de pensioenregeling. Maar het Defensiepersoneel was er niet tevreden mee; meer dan 70 procent van de vakbondsleden wees het af. Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond VBM: ‘Het nieuwe bod van Defensie is slecht.’ © ANP Dat was een heel duidelijk signaal, maar het ministerie pakt het niet op, zegt Debie. “Er is extra geld naar Defensie gegaan, maar het personeel merkt daar niets van”, aldus de VBM-voorzitter. “Het ministerie heeft vijf topprioriteiten, maar dat zijn allemaal zaken die niets met personeel te maken hebben. Dat heeft veel kwaad bloed gezet bij de mensen die de organisatie met veel kunst- en vliegwerk draaiende hebben gehouden.”

Uitstroom Defensie heeft meer dan twintig jaren van grote bezuinigingen achter de rug, waardoor de krijgsmacht veel taken niet goed meer kan vervullen en niet als aantrekkelijke werkgever wordt gezien. “Er zijn 8500 vacatures, veel eenheden zijn niet operationeel en de uitstroom van mensen bij Defensie die zeggen dat ze er klaar mee zijn, gaat maar door”, somt Debie op. “Ik begrijp niet dat het ministerie dit niet meeweegt in het bod dat het richting ons doet.” In de Tweede Kamer is aangedrongen om snel tot een nieuwe cao te komen. Isabel Diks van GroenLinks noemt de het mislukken van de onderhandelingen een ‘aanfluiting’ en wil er een debat over. “Dit tast de geloofwaardigheid aan van de bewindspersonen”, laat Diks weten. “Je kunt niet blijven zeggen dat je het personeel op één zet en vervolgens niet over de brug komen wanneer het op de financiën aankomt.”

