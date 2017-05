Milieunederlaag voor Trump: maatregel Obama niet geschrapt

Terwijl politiek Washington nog in alle staten van opwinding verkeerde over het ontslag van FBI-directeur James Comey, leed president Trump woensdag in de marge van die opwinding een opvallende nederlaag op milieugebied. Door een besluit van de Senaat blijft een maatregel gehandhaafd die het affakkelen van methaan (aardgas) dat vrijkomt bij de oliewinning aan banden legt.

De maatregel dateert van november vorig jaar en was een van de laatste beslissingen van Trumps voorganger, Barack Obama. Hij verplichtte olieconcerns om methaan dat vrijkomt bij de olie- en gaswinning op te vangen. Zo wordt voorkomen dat dit methaan, het belangrijkste bestanddeel van aardgas én een broeikasgas met een veel sterkere broeikaswerking dan kooldioxide (CO2), in de atmosfeer terechtkomt.

Uitstoot beteugelen

Trump wilde het verbod schrappen en veel oliemaatschappijen wilden dat ook. Obama’s maatregel stelde maatschappijen als Devon Energy, EOG en XTO Energy, die in Texas en North Dakota schalieolie oppompen, voor extra kosten. Bovendien stelden zij dat de maatregel overbodig was, omdat veel oliemaatschappijen al maatregelen hebben genomen om de uitstoot van methaan te beteugelen.

De uitslag van de stemming in de Senaat kwam als een verrassing. Bekend was dat vrijwel alle Democraten de maatregel wilden handhaven en dat de meeste Republikeinen ervan af wilden. Bij de stemming bleek dat drie Republikeinen zich toch niet konden vinden in afschaffing, onder wie John McCain, die in 2008 de presidentsverkiezing verloor van Obama, en Lindsey Graham. Beide Republikeinse senatoren staan bekend als critici van Trump.

Obama besloot vlak voor zijn vertrek als president het gebied voorgoed te vrijwaren van boringen

Milieu-organisaties reageerden verheugd op het besluit. Voorstanders van het verbod benadrukten dat het besluit verspilling voorkomt: methaan is te gebruiken. Oliemaatschappijen verbranden het methaan – of laten het de atmosfeer in lopen – omdat het minder geld oplevert dan de olie die zij oppompen of omdat zij er geen afnemers voor kunnen vinden.

Trumps regering maakte woensdag bekend dat ze zes aanvragen van bedrijven bekijkt om seismisch onderzoek te doen in de Atlantische kustwateren. In dat visrijke gebied, grofweg tussen het noorden van Florida en Delaware, zijn zulke onderzoeken al een jaar of dertig jaar taboe. Obama besloot vlak voor zijn vertrek als president het gebied voorgoed te vrijwaren van boringen.

Trump overweegt de lijst van gebieden waar niet mag worden geboord te herzien en lijkt nu het taboe op seismisch onderzoek te doorbreken. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken zorgt het voor minder schade dan dertig jaar geleden, toen ‘de techniek nog niet zo geavanceerd was’.