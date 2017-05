Milieugroepen dienen klacht in over uitstootbeleid ING

Dat NCP onderzoekt of bedrijven zich houden aan richtlijnen van de OESO, de organisatie van westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die richtlijnen stellen dat bedrijven duidelijk dienen te rapporteren hoeveel broeikasgasuitstoot ze veroorzaken en actief proberen hun uitstoot terug te dringen.

“ING doet dit wel voor de uitstoot van haar eigen bedrijfsvoering, maar niet voor de broeikasgasuitstoot van de bedrijven en projecten die zij financiert'', aldus de vier milieu- en ontwikkelingsorganisaties. “Juist die uitstoot is enorm.''

Concrete toezeggingen

Oxfam Novib, Greenpeace, Milieudefensie en BankTrack roepen ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers op om vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering met concrete toezeggingen te komen over de manier waarop de klimaatimpact van de financieringen van ING wordt verkleind.

ING laat in een reactie alvast weten de melding bij het NCP “voorbarig en onnodig'' te vinden. “Het toerekenen van CO2-uitstoot naar een opwarmingsscenario is belangrijk. Maar er bestaat momenteel geen internationale standaard voor betrouwbare en vergelijkbare data. Daardoor kan ING de gevraagde gegevens niet leveren of publiceren'', zo verklaart de bank, die daarbij benadrukt wel veel aandacht te hebben voor klimaatverandering.