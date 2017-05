Milieudefensie daagt de staat om schone lucht

De milieudienst begon vorig jaar al een rechtszaak tegen de staat om schone lucht te eisen, maar die heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Via een kort geding wil Milieudefensie nu sneller een bindende uitspraak van een rechter afdwingen. “Dan moet de staat hopelijk al heel snel maatregelen nemen. Want elke dag dat we in ongezonde lucht moeten leven is er één te veel", laat de organisatie weten.

Het recht op gezondheid zou belangrijker moeten zijn dan het recht op vervuilend verkeer Campagneleider Anne Knol

Mileudefensie daagde de overheid vorig jaar augustus al voor de rechter, maar er is nog steeds geen zicht op een zittingsdatum. Deze termijn is echter niet ongebruikelijk, zegt een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag

Dit duurt de organisatie echter te lang. “Jaarlijks overlijden duizenden mensen eerder dan nodig door ongezonde lucht", zegt campagneleider Anne Knol. “De overheid doet veel te weinig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het recht op gezondheid zou toch belangrijker moeten zijn dan het recht op vervuilend verkeer. We hopen dat de rechter dit ook zo ziet."

Europese norm Nederland had tot 2015 uitstel om de norm van 40 microgram NO2 per kubieke meter te halen, die al sinds 2010 geldt in EU-lidstaten. Volgens Milieudefensie is die norm op de meeste plekken in Nederland nog niet gehaald. Met name in de grote steden wordt de norm overschreden. In hun eerste verweer liet het ministerie van Infrastructuur en Milieu al weten dat de luchtkwaliteit de laatste jaren flink is verbeterd. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een mobiel meetstation van het RIVM meet de luchtkwaliteit in Utrecht. © ANP Milieudefensie stelt onder meer voor om de aanschaf van schonere auto’s te stimuleren, de maximumsnelheid te verlagen en het gebruik van de trein en fiets te stimuleren.

Eerdere klimaatzaak Mileudefensie is niet de eerste die de overheid aanklaagt om het klimaat. Stichting Urgenda sleepte de overheid in 2015 voor de rechter omdat die te weinig deed om de CO2-uitstoot terug te dringen. Urgenda won de zaak en het kabinet ging in beroep. Toch zegde Wilma Mansfeld, op dat moment staatssecretaris van milieu, toe dat het kabinet het vonnis zou uitvoeren. De kosten voor het kort geding wil de organisatie deels via crowdfunding binnenhalen. Het gaat om een minimumbedrag van 9500 euro. Mocht het kort geding of de rechtszaak er komen, dan maakt Milieudefensie grote kans die te winnen, voorspelden deskundigen vorig jaar.

