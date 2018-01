Milaan probeert Europees Medicijnenagentschap van Amsterdam af te pakken

Giuseppe Sala, burgemeester van Milaan, was er druk mee. Hij belde en twitterde, zat in nieuwsuitzendingen op televisie en kroop achter de microfoon in een radiostudio. Zijn boodschap: het Europees Medicijnenagentschap (EMA) moet alsnog naar zijn stad verhuizen in plaats van naar Amsterdam. Want Milaan is wél helemaal klaar om het EMA te ontvangen. Sala op Twitter: “Het bezwaarschrift gaat vandaag nog de deur uit.”

Sala is duidelijk enorm geïrriteerd. Want maandag was bekend geworden dat het EMA, dat vanuit Londen naar Amsterdam gaat verkassen, een tijdelijk onderkomen krijgt dat niet ideaal is. Het EMA verhuist per 1 januari 2019 vanwege de Brexit, maar het nieuwe kantoor aan de Zuidas is dan nog niet klaar. Dat gebouw wordt waarschijnlijk pas in november 2019 opgeleverd. Daarom zal het EMA voor een maand of negen in het leegstaande Spark-kantoorpand bij treinstation Amsterdam Sloterdijk worden gehuisvest.

EMA-directeur Guido Rasi, een Italiaan, wist allang dat hij met een tijdelijk onderkomen te maken zou krijgen, maar is volgens de Italiaanse pers niet blij met het Spark-gebouw. Dat is te krap, er is te weinig vergaderruimte. Het is maar half zo groot als het pand waar zijn organisatie nu in zit, had Rasi tijdens gemerkt.

De lege Pi­rel­li-wol­ken­krab­ber staat op het EMA te wachten.

Sala bevestigde het chagrijn van Rasi. De twee mannen hadden elkaar gesproken, vertelde de burgemeester, en het was zonneklaar dat de EMA-directeur de situatie in Amsterdam ‘bijzonder ernstig’ vond.

De Italianen vinden daarom dat het EMA alsnog naar Milaan moet verhuizen. Die stad was tijdens de strijd om het binnenhalen van het EMA met zijn 900 werknemers immers net zo’n geschikte kandidaat als Amsterdam gebleken.