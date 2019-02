Mike Boddé ‘doet iets terug’ met Vivaldi voor de varkens

In Het Beloofde Varkensland, de Amstelveense boerderij van dierenactiviste Dafne Westerhof, zal hij vanavond om acht uur Vivaldi ten gehore brengen.

Waarom Vivaldi? Boddé: “Omdat dat zo lekker allitereert met varkens.” Vader Abraham of Velvet Underground zijn geen alternatief, want volgens Boddé zijn varkens liefhebbers van klassieke muziek. “Varkens houden erg van Mozart en André Rieu. Dan spitsen ze hun oren en komen ze dicht bij de geluidsbron staan. Dafne heeft het jaren gebruikt om de varkens de stal in te lokken. Ik ga behalve Vivaldi ook een beetje Mozart, Bach en eigen improvisaties voor ze spelen. Ik heb het al eens eerder gedaan, voor een item voor het tv-programma ‘Podium Witteman’. Ik kreeg toen sterk het gevoel dat ze het prettig vonden. Bij rustige muziek gingen ze zich in het stro ingraven, bij actieve muziek wilden ze opstaan en rondlopen.”

De varkens krijgen een luxe behandeling, want Boddé laat een echte vleugel komen. “Een keyboard had gekund, maar dat vind ik altijd een afknapper. Daarom heb ik een vleugel gehuurd. Je kunt via een livestream op Facebook meekijken. Het is meteen reclame voor de boerderij.”

Boddé kiest de start van het jaar van het Varken om iets aardigs te doen voor het varken. Boddé: “Je kunt varkens opeten, dat doe ik ook weleens. Maar nu wil ik iets terugdoen voor ze, want we gaan niet bepaald netjes met ze om. En dat terwijl het van die lieve, grappige dieren zijn. Eerst wilde ik naar een megastal. Maar dat is zo droevig, zo beroerd, dat trek ik niet. Daarom breng ik hier mijn eerbetoon aan het varken.”

