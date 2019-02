Mijn sterke verhaal won niet de eerste prijs. Ik ontving wel een kokosnoot die ik niet open krijg

Elke ochtend bij het sinaasappels persen staart de noot mij dwingend aan. Alsof ze wil krijsen: “Klief mij!” Maar dat is nu juist het probleem: ik weet niet hoe dat moet. Nooit eerder heb ik een vrucht als deze over de vloer gehad.

De wijze waarop de kokosnoot zich toegang heeft verschaft tot mijn woning, is op zijn minst discutabel. Ze kwam mee als bijvangst van een bezoek aan Amsterdam. Dat zit zo. In de hoofdstad vond bij de P.G. Wodehouse Society een sterkeverhalenwedstrijd plaats, geheel in de geest van de in 1975 overleden Engelse schrijver – Wodehouse dus – wiens literaire erfgoed het genootschap in ere wenst te houden.

Een kokosnoot is geen schone creatie: opgeblazen, ruw en slecht gekapt

Mijn sterke verhaal luidde als volgt: in 1998 waren collega Renate van der Zee en ik in Londen voor een artikel over de Ierse auteur Oscar Wilde. Onderdeel was een interview met Merlin Holland, kleinzoon van Wilde, die juist een boek had geschreven over zijn beroemde grootvader. Uiteraard ging het gesprek ook over de detentie van Wilde vanwege diens homoseksuele verhouding met lord Alfred Douglas. Twee jaar zat hij in de cel, min of meer door toedoen van Douglas’ vader, de markies van Queensberry.

En nu komt het: tijdens het interview ging de telefoon. We hoorden Holland mompelen over ‘samen eten’ en ‘een goede fles wijn’. Na het ophangen zei hij: “Dat was de kleinzoon van Queensberry. We hebben zaterdag een eetafspraak.” Moraal: de tijd heelt alle wonden: waar de grootvaders elkaar naar het leven stonden, zijn de kleinzoons dikke vrienden.

De P.G. Wodehouse Society, een verzameling amusante anglofielen, vond het (overigens waargebeurde) verhaal net niet sterk genoeg voor de jackpot, maar wel voor de tweede prijs. En sindsdien zit ik dus met een kokosnoot in de huishouding.