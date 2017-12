Mijn schoonmoeder vraagt een bijdrage voor het kerstdiner

Ik heb dit besproken met mijn vriend, maar voor hem is het niet vreemd. Als hij bij zijn zus gaat eten krijgt hij daarna ook een rekening toegestuurd. Hij wil de 15 euro voor mij betalen, wat heel lief is, maar dat heb ik afgeslagen. Hoe moet dat in de toekomst? Moet ik gewoon slikken en betalen of kan ik hier wel iets van zeggen tegen zijn moeder? Ik breng graag een fles wijn mee als ik ergens word uitgenodigd, maar ik vind dit echt te gortig. Kerstdiner met prijskaartje

Ik voel me hier erg ongemakkelijk over. Ik ben van huis uit helemaal niet gewend om geld te vragen of te betalen bij etentjes met familie of vrienden. Bovendien woont de moeder van mijn vriend aan de andere kant van het land en de reis daarheen kost ons ook al 20 euro per persoon. Wij zijn allebei nog student, dus wij hebben niet heel veel te besteden.

De moeder van mijn vriend, met wie ik twee jaar samen ben, heeft ons uitgenodigd om met Kerstmis te komen eten met de familie. Later stuurde ze een mailtje rond met het verzoek of iedereen 15 euro naar haar kan overmaken voor het eten.

Beste Kerstdiner met prijskaartje,

Gasten een rekening presenteren voor het eten? Ongehoord! Of het nu gaat om een gewone maaltijd door het jaar heen of om een kerstdiner, dat maakt niet uit. Wie er dan ook thuis wordt uitgenodigd voor het eten, portemonnees blijven gesloten - dat is zo ongeveer regel 1 van de gastvrijheid.

Hoe moet u hiermee in de toekomst omgaan? Afstand houden komt als eerste tactiek in aanmerking. Het is nu eenmaal weinig aanlokkelijk om een reis te maken voor familiebezoek en vervolgens ook nog eens uw eigen eten te moeten betalen. Ik kan het u niet kwalijk nemen, als u beleefd nee zegt, wanneer de moeder van uw vriend vraagt of u nog eens langs wil komen. Het wordt erg begrotelijk op die manier.

Bespreek deze merkwaardige familiegewoonte nog eens met uw vriend en probeer hem aan uw kant te krijgen. Vraag zijn instemming met het voornemen om nooit wie dan ook te laten betalen, als u samen iemand te eten hebt gevraagd. De moeder rechtstreeks aanspreken lijkt al te confronterend. Het ligt niet op uw weg om kritiek te geven op hoe die familie onderling de zaken regelt. Maar voor de zus ligt het anders. Die is van uw generatie en dan is het makkelijker om een voorstel te doen om voortaan het geld achterwege te laten. Wie weet vindt de zus dat wel een goed plan. U en uw vriend kunnen het goede voorbeeld geven door haar eens uit te nodigen en er duidelijk bij te zeggen dat het gratis is.

Wat de moeder betreft, moet u het maar een tijdje aanzien. U hebt al toegezegd voor het kerstdiner, dus betaal deze keer zonder tegenspartelen de toegangsprijs. Volgende bezoekjes kunt u eindeloos uitstellen onder het motto 'Sorry, geen geld'. Later kan uw vriend zijn moeder nog eens voorhouden dat ze vaker bezoek zal krijgen, als ze de entreeprijzen laat vallen. Misschien is ze gevoelig voor dat argument.

