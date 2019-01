Mijn angst voor slangen weerhoudt mij van een reis naar de Braziliaanse jungle

Ruim een jaar geleden was ik in Zuid-Afrika, ik logeerde op een ranch op de Westkaap. Wat een prachtig gebied is dat, alleen leven er ook cobra’s en elke keer als ik ging slapen en iets voelde bij mijn teen, dacht ik dat het het tongetje was van een dodelijk reptiel. Overdag genoot ik van het oogstrelende uitzicht, maar na twaalf halfdoorwaakte nachten was deze angsthaas toch ook blij dat hij weer in het vliegtuig kon stappen.

Een ‘droge beet’ van zo’n beest zonder pootjes jaagt me schrik aan

Elk jaar worden wereldwijd 5,5 miljoen mensen door een gifslang gebeten. Mede omdat ze nog wel eens ‘droog bijten’, waarbij het gif wordt bewaard voor een werkelijke prooi, leidt het tot slechts honderdduizend doden. Dat zijn er natuurlijk honderdduizend te veel, maar als percentage van het totaal is het aantal laag. Geruststellen doet de statistiek me niet, ook de gedachte aan een ‘droge beet’ van zo’n beest zonder pootjes jaagt me schrik aan.

Mensen zeggen dat slangen alleen aanvallen als je ze in een hoek drijft, maar mij maak je niet wijs dat al die slachtoffers een slang in een hoek hebben gedreven. Ik denk eerder dat ze er per ongeluk op stapten tijdens het oogsten of niet eerst onder de dekens hebben gekeken voor ze in bed gingen liggen. Dat deed ik wel elke avond op de Westkaap: voor het slapengaan het dekbed uitwapperen. En onder het bed kijken. En in elke la van elk kastje, en ook onder elk kastje. Na terugkeer in Nederland publiceerde ik in dit magazine al een langer stuk over mijn reis en mijn ofidiofobie, helaas heb ik de slangenangst niet van me af kunnen schrijven.

Een van mijn beste vrienden is de groene criminoloog Tim Boekhout van Solinge, hij strijdt in het regenwoud van Brazilië tegen illegale houtkap (zie forestforces.org) en dat doet hij goed. Tim heeft me uitgenodigd een keer met ’m mee de jungle in te gaan en dat lijkt me geweldig. Ik wil zo graag ja zeggen, maar wat als we ’s avonds onze hangmatjes tussen de bomen hebben gespannen en ik voel iets bij mijn teen? Wie zegt me dat dat niet het tongetje is van een groefkopadder? Of van een groene hondskopboa? Of nee, aaaaah! Een reuzenanaconda!

