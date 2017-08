Mijd de file: ga zwemmend naar je werk

Droge kleren in een rugzakje, wetsuit aan en dan springt Benjamin David in de rivier de Isar die naast zijn huis loopt. Om de files te ontlopen zwemt hij de bijna tweeënhalve kilometer naar zijn werk, onderweg genietend van de rust en het uitzicht.

© REUTERS

“Het is verfrissend en ook nog eens de snelste manier”, vertelt de 40-jarige Münchenaar die de drukte en stress van het pendelen op de drukke stadswegen beu was. “Als ik op mijn fiets zat schreeuwde ik naar automobilisten, als ik lopend ging scheeuwde ik naar de fietsers.”

© REUTERS

Daar heeft hij nu geen last meer van. Op de heenweg kan hij deels drijvend profiteren van de stroming van de Donau-zijtak die de zuid Duitse stad doorsnijdt, waardoor hij de ruim twee kilometer in slechts ongeveer twaalf minuten aflegt. Voor zijn veiligheid bekijkt David vooraf wel even wat de watertemperatuur is en of het peil niet hoger staat dan 1,20 meter en draagt hij rubberen sandalen zodat hij zich nergens aan openhaalt. “Als vader kan ik mijn leven niet riskeren.”

Voor wie geïnspireerd is door David: in Nederland is zwemmen op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Je riskeert een boete van 140 euro als je bijvoorbeeld zwemt in de vaarweg van rivieren, in kanalen en in en rond havens.

© REUTERS

