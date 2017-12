Migranten uit Laos, Cambodja en Burma stutten de Thaise economie

Ze werken onder meer in de bouw, in de visserij en in de horeca. Ze maken kantoorgebouwen schoon, legen overvolle vuilnisbakken en werken ellenlange dagen in fabrieken. Waar je ook bent in Thailand, overal kom je migranten tegen.

Chay Smith (28) is één van hen. De uit Taunggyi, Burma, afkomstige Smith werkt als verkoper in de Platinum Fashion Hall, één van de vele winkelcentra in Bangkok. "Ik ben in Thailand omdat ik hier een beter salaris verdien dan in Burma", vertelt Smith tussen kledingrekken vol hippe spijkerbroeken. "In Burma zou ik misschien 150 baht (3,89 euro) per dag verdienen. Hier krijg ik iedere maand 8.000 baht (207 euro)."

Migranten zijn onmisbaar voor de Thaise economie. Volgens een recent onderzoek van de Wereldbank zou Thailand's bruto nationaal product, dat in 2016 een totaalwaarde had van bijna 349 miljard euro, met 0,75 procent dalen als ze het zonder de grofweg 3,7 miljoen hardwerkende arbeiders uit buurlanden als Cambodja, Laos en Burma moet doen. Maar hoe belangrijk die migranten ook zijn, hun bestaan is verre van eenvoudig.

De Europese Unie, een belangrijke exportmarkt voor Thaise visproducten, dwong Thailand zaken te verbeteren

Papieren Chay Smith weet daar alles van. Hij kwam op 14-jarige leeftijd naar Thailand en werkte onder meer als receptionist, taxichauffeur en verkoper. "Ik had een tijdlang een Chinese baas", vertelt Smith. "Toen waren mijn papieren niet in orde en kon ik nergens naartoe. Ik vreesde de hele tijd dat de autoriteiten me zouden pakken." Terug naar Burma gaat Smith maar zelden, ook al heeft hij er samen met zijn vrouw een kind dat nu opgroeit bij zijn ouders. "De laatste keer dat ik in Burma was, was in 2015. Maar met mijn hier verdiende geld heb ik er wel een stuk land kunnen kopen en een huis kunnen bouwen."

Uitbuiting De meeste migranten zijn in Thailand omdat de lonen er hoger liggen dan in de buurlanden. Maar de risico's zijn groot. Migranten worden geregeld met valse beloftes als hoge salarissen en goede arbeidsomstandigheden de uitbuiting ingelokt. Twee jaar geleden kwam Thailand onder vuur te liggen toen de Associated Press onthulde dat duizenden in de visindustrie werkende migranten het slachtoffer zijn van uitbuiting, mishandeling, slavernij en zelfs moord. De Europese Unie, een belangrijke exportmarkt voor Thaise visproducten, dwong Thailand zaken te verbeteren. Sindsdien is er inderdaad verbetering zichtbaar, zegt Andy Hall, specialist in arbeidsrechten voor migranten in Thailand. Gingen de arbeiders een paar jaar geleden nog vaak illegaal de grens over, nu hebben ze meestal de juiste papieren. "Maar er zijn nog steeds grote problemen. Thailand heeft geen goede rechtspraak en geen langetermijnbeleid voor migratie. En dan is er nog heel veel systematische corruptie." Zowel Thailand als zijn buurlanden hebben de migranten nodig.